Vacaciones 2026: Formosa inauguró la temporada en el Parque Acuático 17 de Octubre con acceso gratuito para las familias

Con la llegada del verano y las altas temperaturas en la región, el Gobierno de Formosa habilitó de manera definitiva y por el resto de la temporada el Parque Acuático “17 de Octubre”. El complejo ofrece de forma gratuita a jóvenes y familias diversas actividades recreativas, además de la tradicional colonia de vacaciones.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), la directora del Parque Infantil Paraíso de los Niños, profesora Guadalupe Robles, se refirió al inicio de la temporada de verano 2026 en la ciudad capital, que comenzó el sábado 27 con la modalidad de pileta libre. "El inicio de la temporada en esta imponente instalación era muy esperado", destacó Robles, y adelantó que "próximamente estarán habilitadas las colonias de vacaciones, tanto aquí como en el Paraíso de los Niños".

Un verano para todos los niños formoseños

Además, precisó que las colonias de vacaciones se desarrollarán en doble turno: por la mañana, de 7.30 a 11 horas, y por la tarde, de 15 a 18 horas. En cuanto a las propuestas para jóvenes y adultos, recordó que el aquagym está destinado a personas mayores de 18 años y se dictará en el horario de 20 a 21 horas. En tanto, la escuela de natación para niños de entre 6 y 12 años se llevará adelante de 18.30 a 19.30 horas.

Finalmente, Robles subrayó que se trata de "una temporada muy esperada por toda la familia", y remarcó que durante este verano "cada formoseño va a aprovechar y disfrutar de la provincia y de todo lo que ofrece de manera libre y gratuita".

El año nuevo sin pirotecnia

El Gobierno de Formosa, en colaboración con el Instituto de Asistencia Social (IAS), la Policía provincial y la organización Camino Azul TEA, impulsa la campaña "Que tu festejo no duela" para erradicar el uso de pirotecnia sonora durante las celebraciones de fin de año. Esta iniciativa busca proteger a las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), adultos mayores y mascotas, quienes sufren graves consecuencias debido a la hipersensibilidad auditiva.

A través de la Policía Comunitaria y el Comando Radioeléctrico, se realizan tareas de concientización y notificación en comercios, clubes y fundaciones para asegurar el cumplimiento de la ordenanza de pirotecnia cero en todo el territorio provincial.

En sintonía con estas medidas, la Municipalidad de Laguna Blanca intensificó los controles y la fiscalización en los locales comerciales para prevenir la venta de artículos ruidosos, y advirtió que se aplicarán sanciones estrictas ante cualquier infracción. La campaña enfatiza que prescindir de la pirotecnia sonora es un acto de empatía y compromiso social que garantiza el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de las fiestas en paz.