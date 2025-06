El polémico comentario de Yanina Latorre tras la condena a Cristina Kirchner: "Me encantaría"

Yanina Latorre derrapó al hablar de la condena a CFK.

Yanina Latorre reaccionó en vivo a la condena de Cristina Fernández de Kichner por la Causa Vialidad a seis años de prisión y derrapó en sus declaraciones. La conductora de El Observador aseguró que le daría placer ver a la exmandataria en un penal y que no le den prisión domiciliaria.

La madre de Lola y Diego Latorre estaba al aire en su programa del mencionado canal de streaming cuando salió el fallo judicial y no pudo ocultar su alegría en el momento. "Va a haber gente que salga a la calle a quejarse y otros que van a salir a festejar. Ojalá se desarrolle el día en paz y parezcamos un país democrático", comenzó su descargo Yanina.

"Esto es un día histórico. Una expresidenta como Cristina, que se creía la reina del poder, seis años condenada, totalmente ratificado. ¿Sí o sí es domiciliaria? Me encantaría verla en un penal", continuó para rematar su espíritu eufórico ante lo que vive CFK. Y siguió: "¿De qué va a vivir si se queda en la casa con las empleadas domésticas y todas las comodidades? De la guita que afanó. Preso es estar preso. Se le terminó al carrera política a Cristina".

La insólita declaración de Yanina Latorre tuvo sobre CFK hace meses

"Quiero decir una cosa, ahora me van a cancelar: a mí me cae bien Cristina Kirchner", soltó la conductora de El Observador, en medio de un stream del influencer Martín Cirio. Y sumó: "Sacala de su ideología. Me parece una genia. Quiero tomar un vino con ella. No pienso como ella, no tengo la misma ideología, pero hay algo de ella que me atrae. Imaginate con todo lo que digo... todavía nunca me bloqueó y la sigo".

Yanina Latorre aludió a otras personas con exposición pública que simpatizan con el kirchnerismo y le caen bien: "Marcela Feudale me cae bien y es totalmente K. No me cae bien el K que lo esconde, tipo Maite Peñoñori, que era mi compañera de panel y cuando conté que era K se enloqueció y lo negó. No es ser delincuente tampoco".

La palabra de CFK tras la condena

"La verdad es que esta Argentina que hoy estamos viviendo no deja de sorprendernos. Al cepo del salario que le puso el desgobierno de Javier Milei, ahora el Partido Judicial le agrega el cepo al voto popular. Este cepo no lo pone este triunvirato de impresentables, que surge como una ficción de la Corte Suprema. No se confundan, son tres monigotes que responden a mandos naturales muy por encima de ellos", sostuvo CFK. Y sumó: "Después de haber perdido las elecciones de mitad de término, después de sobre mi persona. Estaba acabada. Un detalle que a todos se les escapa. Esta causa tiene un cronograma electoral maravilloso. Ahora un mes antes de la oficialización de las candidaturas en la provincia de Buenos Aires sacan el fallo. Lo mismo que hicieron allá por el 2019".