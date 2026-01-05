Daniela Celis habló sobre una posible reconciliación con Thiago.

El 2025 fue, sin duda alguna, un año más que movilizante tanto para Daniela Celis como para Thiago Medina. No solo concluyeron con su relación, sino que además este último sufrió un violento accidente víal que puso en peligro su vida y lo llevó a estar internado en terapia intensiva.

Su expareja y madre de sus hijas estuvo en todo momento para él, por lo cual mucho se habló de una posible reconciliación entre los exparticipantes de Gran Hermano. En el inicio de este 2026, ella decidió hablar al respecto y no hizo más que regar aún más la semilla de la duda.

¿Daniela Celis y Thiago Medina se reconciliaron?

Daniela Celis y Thiago Medina junto a sus hijas, Aimé y Laia.

La mediática fue invitada a A la Barbarossa, el programa que conduce Georgina Barbarossa en Telefé. Allí, fue consultada respecto a si veía posible retomar el noviazgo con Thiago. Si bien no lo negó, tampoco lo confirmó, dejando una reflexión que no hace más que alimentar los rumores: "Estamos creando un vínculo de alma y una fuerza de conexión que no tuvimos tiempo de crear al principio".

Seguido a ello, mencionó que "la vida te replantea un montón de cosas" y que tanto su vida como sus prioridades "ya no son las mismas”. “Padres vamos a ser toda la vida. Tenemos que tener un buen vínculo de amor y comunicación porque somos el ejemplo de ellas, juntos o separados”, añadió.

Por otra parte, el propio Thiago Medina hizo mención a esto en un reciente video subido a sus redes sociales, donde aclaró que ambos están viviendo juntos y que van "a ser una familia para toda la vida”. En esa misma línea, hizo hincapié en que "además de haber sido pareja, somos padres y sabemos entender eso”.