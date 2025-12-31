Thiago Medina y el mal momento tras ver su cuerpo luego del accidente.

La recuperación de Thiago Medina sigue siendo un proceso largo y cargado de emociones. A cuatro meses del grave accidente en moto que lo mantuvo internado durante casi un mes en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno, el ex participante de Gran Hermano volvió a abrir su intimidad y contó qué es lo que más le cuesta atravesar en esta etapa de su vida.

El joven, que debió someterse a varias intervenciones quirúrgicas y cuya internación estuvo acompañada por cadenas de oración impulsadas por su familia y seres queridos, recibió el alta médica a principios de octubre. En ese momento, dejó el hospital acompañado por su entorno más cercano y por Daniela Celis, su ex pareja y madre de sus hijas gemelas, Laia y Aimé.

Sin embargo, lejos de mostrarse completamente recuperado, Thiago sorprendió en las últimas horas al compartir en sus historias de Instagram una imagen que refleja una de sus mayores inseguridades actuales. En una selfie sin remera, dejó ver la cicatriz que atraviesa el centro de su abdomen, una marca visible de las cirugías que le salvaron la vida tras el accidente.

Junto a la imagen, el ex GH fue sincero sobre cómo se siente hoy: “Les voy a contar algo que me está pasando: me da vergüenza andar en cuero. Ahora ni adelante de Dani puedo estar sin remera”, confesó, dando cuenta de que el impacto del accidente no fue solo físico, sino también emocional.

Thiago Medina mostró las cicatrices que le quedaron tras su accidente

Medina también aprovechó el posteo para responder a quienes pusieron en duda la gravedad de lo que vivió. Molesto por algunos comentarios en redes, decidió mostrar las secuelas de su cuerpo como prueba de lo ocurrido. “Para todos los que me mandan que es todo mentira, que no tengo ni una cicatriz, acá está para que vean que no miento. Y tengo otra más en la costilla”, expresó con firmeza.

En ese mismo descargo, reflexionó sobre el significado de esas marcas: “Gracias a esas dos cicatrices me salvaron la vida. Gracias a Dios. Saber que sigo vivo por esto es algo que me va a marcar para toda la vida”. Y agregó, visiblemente afectado: “Que pongan en duda una situación así de fuerte me parece una falta de respeto, pero subo esto para que vean que no fue teatro ni nada de eso”.