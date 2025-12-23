Thiago Medina habló sobre su presente.

A tres meses del grave accidente en moto que puso en riesgo su vida, Thiago Medina volvió a ser noticia por una definición que sorprendió a muchos. El ex participante de Gran Hermano decidió hablar públicamente sobre su relación actual con Daniela Celis, con quien fue pareja y es padre de las gemelas Laia y Aimé.

La historia entre Thiago y Daniela nació dentro de la casa más famosa del país y continuó fuera del reality, aunque terminó poco tiempo después del nacimiento de sus hijas. Cuando Medina sufrió el accidente que lo mantuvo internado durante casi un mes en terapia intensiva, ambos estaban separados y atravesaban un vínculo tenso. Sin embargo, la situación extrema volvió a acercarlos.

En las últimas horas, ambos decidieron ponerle palabras a ese presente y despejar las dudas con un video publicado en redes sociales. “Sé que todos me preguntan cómo estoy con Dani, si estamos juntos o separados”, dijo Thiago mirando a cámara. Y fue contundente al definir el vínculo actual: “La verdad es que vivimos juntos y vamos a ser una familia para toda la vida”.

Daniela también tomó la palabra, abrazándolo, y reforzó la idea: “Nos queremos un montón y nos vamos a querer siempre”. A su turno, Medina aclaró que hoy no son pareja, pero sí comparten algo mucho más profundo: “Además de haber sido pareja, somos padres y sabemos entender eso”.

Thiago Medina y la verdad sobre su presente con Daniela Celis

El ex Gran Hermano dejó en claro que, aunque no retomaron la relación sentimental, el lazo entre ellos sigue siendo fuerte y está atravesado por la crianza conjunta de Laia y Aimé. “Crecimos juntos”, expresó él en otro tramo del video, mientras Daniela cerró con una reflexión: “Ustedes nos vieron evolucionar en estos tres años y estamos muy felices por eso”.