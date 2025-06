Un video de Diego Maradona se hizo viral por la condena a Cristina Kirchner.

Diego Maradona siempre se posicionó políticamente cerca de los gobiernos populares, y así lo hizo con el de Cristina Fernández de Kirchner. Tras la confirmación de la condena por la causa Vialidad, se viralizó un video del futbolista fallecido en 2020 alentando a la expresidenta.

CFK fue condenada a seis años de prisión e inhabilitada para ejercer cargos públicos de por vida y las redes sociales se llenaron de reacciones tanto a favor como en contra de esta noticia. Muchas de las personas cercanas al kirchnerismo citaron un famoso video en el que se lo ve a Maradona exclamando: "Voy a ser cristinista hasta los huevos".

Esa frase se dio en un momento que Maradona había tenido problema con su pasaporte, por lo que atravesó inconvenientes para viajar a Dubai y acusó al entonces presidente Mauricio Macri de estar detrás de ese desperfecto. "Quiero decirle al traidor de Granados (intendente de Ezeiza), a su mujer y sus hijos, y decirle a Macri que me haga lo que me haga, voy a ser cristinista hasta los huevos. Acordémonos que ya nos vienen robando desde Franco Macri, no de Mauricio Macri", fueron las palabras del padre de Dalma y Gianinna Maradona.

Las insólitas declaraciones de Yanina Latorre tras la condena a CFK

"Va a haber gente que salga a la calle a quejarse y otros que van a salir a festejar. Ojalá se desarrolle el día en paz y parezcamos un país democrático", comenzó su descargo Yanina. "Esto es un día histórico. Una expresidenta como Cristina, que se creía la reina del poder, seis años condenada, totalmente ratificado. ¿Sí o sí es domiciliaria? Me encantaría verla en un penal", continuó, eufórica, ante lo que vive CFK. Y siguió: "¿De qué va a vivir si se queda en la casa con las empleadas domésticas y todas las comodidades? De la guita que afanó. Preso es estar preso. Se le terminó al carrera política a Cristina".

El descargo de CFK tras la condena

"La verdad es que esta Argentina que hoy estamos viviendo no deja de sorprendernos. Al cepo del salario que le puso el desgobierno de Javier Milei, ahora el Partido Judicial le agrega el cepo al voto popular. Este cepo no lo pone este triunvirato de impresentables, que surge como una ficción de la Corte Suprema. No se confundan, son tres monigotes que responden a mandos naturales muy por encima de ellos", sostuvo CFK. Y sumó: "Después de haber perdido las elecciones de mitad de término, después de sobre mi persona. Estaba acabada. Un detalle que a todos se les escapa. Esta causa tiene un cronograma electoral maravilloso. Ahora un mes antes de la oficialización de las candidaturas en la provincia de Buenos Aires sacan el fallo. Lo mismo que hicieron allá por el 2019".