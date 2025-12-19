La gente se reúne tras la muerte de Sharif Osman Hadi, un líder juvenil que estaba recibiendo tratamiento en Singapur tras recibir un disparo en la cabeza, en Daca, Banglades

El Gobierno ‍provisional de Bangladés instó el viernes a la población a resistirse a la violencia, mientras la ‍policía y las tropas ⁠paramilitares se desplegaban por Daca y otras ciudades tras las protestas de la noche anterior por el asesinato de un popular líder juvenil, lo que hizo temer nuevos disturbios antes de las elecciones nacionales a las que debía presentarse.

Aunque la calma había vuelto a gran parte del país el viernes por la mañana, los manifestantes, con banderas nacionales ‌y pancartas, siguieron manifestándose en Shabag, en el ⁠centro de Daca, coreando consignas ⁠y prometiendo no volver hasta que se hiciera justicia.

Los habitantes del país sudasiático de 173 millones de habitantes y mayoría ‍musulmana manifestaron su preocupación por la posibilidad de que se produjeran nuevos actos de ⁠violencia más tarde el viernes.

El Partido ‌Nacional Ciudadano, formado por estudiantes que el año pasado lideraron las protestas que obligaron a huir del país a la entonces primera ministra Sheikh Hasina, también advirtió de posibles actos violentos durante el día.

Sin embargo, ‌cerca de ‌1.500 personas se congregaron pacíficamente en la mezquita nacional de Daca tras la oración del viernes para asistir a una concentración convocada por Khelafat Majlis, un partido político islamista.

Sharif Osman Hadi, de 32 ​años, el líder juvenil fallecido, era portavoz de Inquilab Mancha, o Plataforma para la Revolución, y participó en las protestas que derrocaron a Hasina. Unos asaltantes enmascarados le dispararon en la cabeza el viernes pasado en Daca mientras lanzaba su campaña para las elecciones.

Hadi, que criticaba abiertamente a India, fue ‍tratado inicialmente en un hospital local antes de ser trasladado a Singapur para recibir atención médica avanzada, donde murió tras pasar seis días con respiración asistida.

En Daca, unos vídeos difundidos en las redes sociales mostraban a una turba destrozando ​las oficinas del mayor diario del país, Prothom Alo, así como del Daily Star, el jueves por la noche.

Los bomberos ​dijeron que el incendio del Daily Star estaba controlado. Se desplegaron tropas en el lugar y los bomberos ⁠rescataron a los periodistas atrapados en el edificio.

Con información de Reuters