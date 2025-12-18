El Tribunal Constitucional polaco violó los principios del Derecho de la UE, según el TJUE

FOTO DE ARCHIVO: Un oficial de policía se encuentra frente al edificio del Tribunal Constitucional de Polonia, en Varsovia, Polonia

El Tribunal Constitucional de Polonia infringió principios fundamentales del Derecho de la UE y no puede considerarse independiente e imparcial debido a las irregularidades en el nombramiento de jueces, dictaminó el jueves el máximo tribunal de la Unión Europea.

Durante sus dos legislaturas en el Gobierno, de 2015 a 2023, el partido nacionalista Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco) introdujo reformas judiciales que, según Bruselas, socavaron el Estado de derecho y a las que los críticos culparon del caos en el poder judicial.

El Tribunal Constitucional, que dictamina sobre la validez de las leyes y está dominado por jueces nombrados bajo el mandato del PiS, emitió sentencias en las que afirmaba que la Constitución de Polonia tenía primacía sobre la legislación de la UE, socavando un principio clave de la UE.

"El Tribunal (...) dictaminó que Polonia había incumplido sus obligaciones porque (el Tribunal Constitucional) había infringido el principio de tutela judicial efectiva y menospreciado la primacía, autonomía, eficacia y aplicación uniforme del Derecho de la UE", dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en un comunicado.

Dijo que había habido "graves irregularidades" en el nombramiento del presidente del Tribunal Constitucional y de tres jueces que ponían en entredicho su condición "de tribunal independiente e imparcial establecido por ley en el sentido del Derecho de la UE".

Bruselas llevó a Polonia a los tribunales por estas sentencias y el actual Gobierno proeuropeo del primer ministro Donald Tusk no las reconoce.

Pero el Gobierno ha fracasado hasta ahora en sus esfuerzos por revertir los cambios, bloqueados por dos presidentes nacionalistas posteriores que apoyan la renovación de los tribunales del PiS.

El ministro de Justicia, Waldemar Zurek, dijo a Reuters en una entrevista este mes que estaba esperando la sentencia del TJUE antes de seguir adelante con los cambios en el Tribunal Constitucional, incluido el nombramiento de nuevos jueces independientes.

Con información de Reuters