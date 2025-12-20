Alerta por tormentas: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, sábado 20 de sábado de 2025

La provincia de Santa Fe vuelve a quedar bajo la lupa climática. Este sábado 20 arranca con alerta por tormentas, lluvias intermitentes y condiciones de inestabilidad que afectan tanto a la capital provincial como a Rosario, dos de las ciudades más pobladas del litoral argentino.

De acuerdo al pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el escenario combina calor, humedad y chaparrones, un cóctel clásico del verano santafesino que suele generar complicaciones en la vida cotidiana: desde anegamientos temporarios hasta demoras en rutas y servicios. El organismo climático ya habían anticipado un fin de semana con tiempo cambiante en gran parte del centro del país.

Este tipo de eventos no son aislados. El litoral argentino registra en los últimos años episodios de lluvias intensas combinadas con calor extremo, una dinámica que especialistas vinculan al cambio climático y a la mayor frecuencia de eventos meteorológicos intensos.

Ante este escenario, se recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas, circular con precaución y mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este sábado

En la ciudad de la bandera, este sábado 20 se presenta con alta probabilidad de tormentas durante casi toda la jornada, con valores que oscilan entre el 40 y el 70%, especialmente durante la mañana y la tarde. La temperatura máxima ronda los 28 grados, con una mínima elevada de 23, lo que refuerza la sensación de bochorno.

Pronóstico de Rosario.

El domingo 21 aparece como una jornada de transición: todavía pueden registrarse lluvias aisladas por la mañana, pero hacia la noche la probabilidad cae al 0–10%. El lunes 22 ya muestra un panorama más estable, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias, aunque el calor no afloja: la máxima volverá a tocar los 30 grados.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este sábado

La capital provincial atraviesa un escenario muy similar. Para este sábado, el pronóstico indica tormentas durante todo el día, con probabilidades que también alcanzan el 70% en algunos tramos. La máxima prevista es de 29 grados, con una mínima de 22, en un contexto de elevada humedad.

Pronóstico de Santa Fe.

El domingo 21 marca una mejora gradual: lluvias aisladas durante la mañana y una baja marcada en las chances hacia la noche. Sin embargo, el dato que preocupa es la temperatura máxima, que podría trepar hasta los 31 grados. El lunes 22 se espera más estable, con lluvias débiles por la mañana y cielo mayormente nublado después.