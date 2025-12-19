China amenaza con "medidas contundentes" por el paquete de venta de armas de EEUU a Taiwán

FOTO DE ARCHIVO. El logotipo de Lockheed Martin se ve en esta ilustración

El ‍ejército chino intensificará su adiestramiento y "tomará medidas contundentes" para salvaguardar la soberanía y la integridad territorial del país, ‍dijo el viernes el ⁠Ministerio de Defensa en respuesta a un paquete de venta de armas a Taiwán por valor de 11.100 millones de dólares.

El paquete, el mayor jamás realizado por Estados Unidos a la isla que Pekín considera su propio territorio, se produce en un momento en que China ha intensificado su presión militar y política sobre Taiwán.

El Ministerio dijo que había presentado "severas protestas" ante Estados ‌Unidos, y le instó a cesar inmediatamente la ⁠venta de armas a Taiwán y ⁠a cumplir su compromiso de no apoyar a las "fuerzas independentistas de Taiwán".

"Las fuerzas separatistas 'independentistas de Taiwán', a costa de la ‍seguridad y el bienestar de los compatriotas taiwaneses, utilizan el dinero duramente ganado por la gente ⁠corriente para engordar a los ‌traficantes de armas estadounidenses en un intento de 'buscar la independencia recurriendo a la fuerza militar'", afirma el comunicado del ministerio.

Estados Unidos, al faltar repetidamente a su palabra, consintiendo y apoyando la independencia de Taiwán, está "destinado a quemarse", añadió el ‌ministerio.

"El Ejército ‌Popular de Liberación de China continuará reforzando el entrenamiento y la preparación para el combate, tomará medidas enérgicas para salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial, y frustrará resueltamente los intentos de separatismo 'independentista ​de Taiwán' y de injerencia externa".

No dio detalles sobre las medidas exactas que podría tomar.

Washington mantiene relaciones diplomáticas formales con Pekín, pero mantiene lazos no oficiales con Taiwán y es el principal proveedor de armas de la isla. Estados Unidos está obligado por ley a proporcionar a Taiwán los medios para defenderse, aunque ‍estas ventas de armas son una fuente persistente de fricción con China.

El nuevo paquete de armas incluye sistemas de cohetes HIMARS, fabricados por Lockheed Martin y que han sido muy utilizados por Ucrania contra el ejército ruso.

El Gobierno de Taiwán, elegido democráticamente, rechaza ​las reivindicaciones de soberanía de Pekín y afirma que solo el pueblo de la isla puede decidir su futuro.

China ha rechazado repetidas ​ofertas de diálogo con el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, por considerarlo un "separatista". No ha descartado el uso de ⁠la fuerza para tomar el control de la isla.

Con información de Reuters