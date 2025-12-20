Alerta por tormentas el fin de semana: cuándo llega la lluvia a CABA y el conurbano

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para este fin de semana en Buenos Aires y alrededores y alertó que llegarán la lluvia. Este sábado 20 habrá tormentas fuertes desde la madrugada y habrá lluvias aisladas hasta la tarde. La temperatura se ubicará entre una mínima de 24 grados y una máxima de 27.

El domingo 21 se irán las lluvias, pero quedará el cielo parcialmente nublado durante todo el día. La temperatura continuará agradable al comenzar en una mínima de 23 grados y elevarse hasta alcanzar una máxima de 29 grados.

Clima más cálido y seco: así será el comienzo del verano en Argentina

En su último reporte trimestral, el SMN alertó que los próximos tres meses serán más calurosos de lo normal, especialmente sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, el AMBA, gran parte de Entre Ríos y el sureste de Santa Fe. En esa área, para diciembre y enero, las proyecciones sostienen que las temperaturas máximas podrían superar con frecuencia los 30 grados, especialmente en el área metropolitana.

Las lluvias se mantendrán hasta la tarde del sábado

Gran parte del país, con excepción de Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Tierra del Fuego, tendrá temperaturas por encima del promedio histórico. En detalle, habrá entre el 45% y 50% de probabilidad en la región mesopotámica, el norte y el noreste argentino, y entre 40% y 45% en el NOA, Cuyo y la Patagonia.

Además, el SMN señaló que desde noviembre el clima iba a ser más seco y con bajas precipitaciones. En el norte argentino, Córdoba, La Pampa y gran parte de la provincia de Buenos Aires, esa probabilidad estaría en torno al 45%. Mientras que el NOA podría experimentar lluvias más abundantes y tener mayor humedad.