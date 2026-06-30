Incautaciones de cocaína en México podrían reflejar demanda generada por el Mundial, según expertos

FOTO DE ARCHIVO. La Armada de México incauta una embarcación semisumergible con unas cuatro toneladas de cocaína en Manzanillo

Dos importantes incautaciones de cocaína realizadas este mes en México, incluida una poco habitual en un estado vecino a ‌Ciudad de México, sugieren que ‌los cárteles están introduciendo mayores cantidades de la droga en la capital para satisfacer un aumento en la demanda relacionado con el Mundial, según analistas.

El 22 de junio, fuerzas de seguridad informaron que habían requisado algo más de tres toneladas de cocaína ese mismo día en dos zonas del país: el estado occidental Guerrero y el estado central ​Tlaxcala.

Seis expertos en seguridad ⁠entrevistados por Reuters señalaron el Mundial como una posible razón por ‌la que la cocaína estaría pasando por Tlaxcala, un ⁠estado sin litoral que no es conocido ⁠por ser una ruta de tráfico.

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"El aumento en la demanda esperada por el Mundial en la Ciudad de México puede haber llevado a los ⁠grupos criminales a incrementar su abastecimiento en bodegas cercanas a ​la capital, lo que facilitó un decomiso tan ‌grande", afirmó Andrés Sumano, experto en ‌seguridad por el Colegio de la Frontera Norte (Colef).

"Al igual que hace ⁠cualquier empresa ante eventos de gran envergadura (…) los grandes grupos dedicados al tráfico de drogas almacenan más droga para poder satisfacer la demanda", añadió.

Tres vendedores al menudeo de droga o "dealers" entrevistados por Reuters afirmaron haber ​observado un aumento ‌de la demanda como consecuencia del Mundial, para el que México esperaba 5.5 millones de visitantes.

"Esto es un negocio, y si el cliente quiere algo, tenemos que ver cómo le vamos a dar lo que busca", afirmó una vendedora mexicana ⁠que pidió no ser identificada pero reconoció que los eventos internacionales como el Mundial son siempre una "buena oportunidad" para impulsar las ventas.

Ni el gobierno de Ciudad de México ni el nacional respondieron a una solicitud de comentarios sobre si los operativos están vinculados con la demanda de drogas en el Mundial.

Antonio Martínez, portavoz del Gobierno de Tlaxcala, afirmó que la inédita incautación en ‌ese territorio "no constituye una prueba de que el estado sea un centro de operaciones o de distribución del crimen organizado, ni existe información que permita vincular este hecho con eventos internacionales".

Vicente Sánchez, investigador del Sistema Nacional de Investigadores de México, señaló que una conexión con el Mundial parecía la ‌explicación más probable de por qué habría una cantidad tan grande de cocaína almacenada en un lugar de Tlaxcala.

"Aunque no existen cifras claras, la hipótesis es ‌que este inusual ⁠decomiso en Tlaxcala sí podría estar vinculado al consumo de drogas como la cocaína en torno al mundial de ​futbol, sobre todo por su cercanía con Ciudad de México", dijo Vicente Sánchez, investigador del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en el país.

Con información de Reuters