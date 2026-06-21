Se encuentran a 1000 metros de altura y tienen aguas turquesas: el destino de Jujuy que deberías conocer (Foto:Facebook/Viva Jujuy)

Entre los diferentes destinos increíbles de Argentina, hay un lugar único en el norte, ideal para hacer una escapada y desconectar de la rutina: las Termas del Jordán. Ubicada en Jujuy, es una joya natural rodeada de vegetación a la que solo se puede llegar a pie.

Así son las Termas del Jordán: la gran belleza natural de Jujuy

Las Termas del Jordán se encuentran a unos 1000 metros de altura sobre el nivel del mar. Se trata de pozos de origen natural con aguas turquesas y con gran mineralización, están compuestas de sulfatos, restos clorurados y sódicos, que ofrecen múltiples beneficios para la piel y los problemas reumáticos. Las aguas pueden alcanzar temperaturas de hasta 30 grados.

Termas del Jordan cuentan con aguas termales turquesas que pueden alcanzar hasta los 30°C (Foto: TripAdvisor)

El momento ideal para visitarlas es entre mayo y noviembre, ya que son un fenómeno estacional. A partir del otoño y hasta el final de la primavera, el caudal del río disminuye y deja al descubierto las piletas naturales, que durante el verano quedan completamente ocultas.

Descritas como un edén natural, las termas están ubicadas en la localidad jujeña de San Francisco, a casi 20 kilómetros al sur de Valle Grande. Solo se puede acceder al lugar a pie o en caballo. Por eso, es clave ir preparado: contar con ropa cómoda, repelente y provisiones.

Además, hay que contar con las condiciones físicas para hacer el trayecto hasta las termas. De todas formas, lo que te espera es un paraíso natural, ideal para relajarse y desconectar en un entorno completamente natural e increíble.

¿Cómo se puede llegar a las Termas del Jordán?

Para llegar a las termas se debe tomar la Ruta Provincial Nº83 y atravesar el Parque Nacional Calilegua. Una vez en San Francisco, los visitantes tienen que caminar o cabalgar 8km tras cruzar el río Jordán, podés encontrarte con esta joya natural.

Es clave pedir permiso a la comunidad originaria del lugar o ingresar con un guía, ya que por día solo ingresan alrededor de 200 personas para preservar el ecosistema.