Un sismo de magnitud 4,8 sacudió esta madrugada al norte de la provincia de Córdoba y fue percibido con claridad en distintas ciudades de la región. El movimiento se registró poco antes de las 4 de la mañana y despertó a los vecinos, que compartieron en las redes sociales su sorpresa ante la intensidad y la duración del fenómeno.

Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el epicentro se ubicó en una zona cercana a las localidades de Deán Funes y Quilino, con una profundidad aproximada de 10 kilómetros. La magnitud y escasa profundidad hizo que el sismo pudiera sentirse en un amplio sector provincial e incluso en ciudades más alejadas.

En las horas posteriores a la manifestación del temblor, las autoridades confirmaron que no se registraron ni personas heridas ni daños materiales de gran embergadura o gravedad. Sin embargo, el sismo provocó preocupación entre los habitantes de distintas localidades, muchos de los cuales describieron el temblor como "muy fuerte" e indicaron que se prolongó durante tensos y largos segundos.

El sismo que sorprendió a los cordobeses

El movimiento sísmico fue percibido en las ciudades cordobesas de Deán Funes, Jesús María, Cruz del Eje, La Falda, Río Ceballos e incluso en la ciudad capital, donde muchos vecinos aseguraron haber sentido vibraciones tanto en casas como en edificios.

Las redes sociales se convirtieron rápidamente en un espacio para compartir experiencias similares. Muchos usuarios relataron que los muebles de sus casas se movieron, que escucharon ruidos de puertas y ventanas y que, ante la incertidumbre por lo que estaba pasando, algunos decidieron salir momentáneamente de las viviendas.

Los especialistas recordaron que la percepción del sismo puede variar según la ubicación, el tipo de suelo, la profundidad del fenómeno y las características de cada construcción, por lo que un mismo temblor puede sentirse con distinta intensidad según el lugar donde se esté.

Córdoba, una provincia con actividad sísmica moderada

Aunque los terremotos de gran magnitud no son frecuentes en Córdoba, la provincia presenta actividad sísmica, especialmente en su sector oeste y norte. Los especialistas indican que estos eventos forman parte de la dinámica geológica de la región y son monitoreados de manera permanente por el INPRES.

Frente a ello, los organismos de prevención remarcaron la importancia de mantener la calma en este tipo de situaciones, alejarse de los objetos que puedan caer y seguir únicamente la información difundida por los canales oficiales.