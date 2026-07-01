Número casos acoso en línea aumentó por 13 durante Mundial, 11% motivado por cuestiones racistas: FIFA

Vista general del logotipo de la Copa Mundial en el estadio de Dallas antes de un partido

Los responsables de la vigilancia digital de la FIFA detectaron 89.000 publicaciones ofensivas en las redes sociales durante ‌la fase de grupos ‌del Mundial, lo que supone un aumento de 13 veces con respecto a la edición de 2022 en Qatar, dijo el miércoles la entidad.

Este alarmante repunte se registró después de que el Servicio de Protección de Redes Sociales (SMPS) de la FIFA analizara más de seis millones de publicaciones y comentarios, con un aumento ​del 33% respecto a ⁠2022, y los insultos racistas representaron el 11% de todos los ‌mensajes ofensivos detectados.

La proporción de ataques por motivos ⁠raciales representa un aumento del 3% en ⁠comparación con la fase de grupos de Qatar, y la FIFA ha señalado que esto supone un "aumento significativo del contenido objetivamente peor ⁠y más ofensivo" en las plataformas de redes sociales.

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"Disponible ​para todos los equipos, jugadores, entrenadores y árbitros ‌que participan en los torneos de ‌la FIFA, el SMPS los protege a ellos y ⁠a sus seguidores de contenidos discriminatorios y ofensivos", dijo la FIFA en un comunicado.

El SMPS utiliza una combinación de tecnología y moderación humana para detectar, filtrar y bloquear mensajes racistas, discriminatorios ​o amenazantes, al ‌tiempo que protege a los seguidores de los jugadores de la exposición a contenidos abusivos.

La FIFA indicó que se identificaron 225.000 publicaciones para su revisión humana, de las cuales los moderadores verificaron que 89.000 eran abusivas ⁠y tomaron medidas al respecto, remitiendo aproximadamente 1.000 cuentas para una investigación más exhaustiva.

El formato ampliado del torneo, con 48 selecciones frente a las 32 de Qatar, también ha influido en el aumento del volumen de contenido analizado, añadió la FIFA.

Las herramientas de moderación automatizada del servicio también ocultaron aproximadamente 181.000 comentarios de incitación al odio en ‌las cuentas de los equipos.

Por otra parte, se moderaron más de dos millones de comentarios durante la fase de grupos, incluyendo spam y contenido procedente de bots o cuentas falsas, lo que supone un aumento de cuatro veces respecto a 2022.

"Como parte de la evolución ‌del SMPS, el servicio también recopila pruebas para las fuerzas del orden", dijo la FIFA. "Se han identificado más de 100 casos que superan ‌los umbrales legales ⁠necesarios para preparar expedientes judiciales contra ellos".

Los jugadores neerlandeses Justin Kluivert, Quinten Timber y Crysencio Summerville sufrieron ​abusos racistas en internet tras fallar sus penales en la tanda que supuso la derrota ante Marruecos en los dieciseisavos de final.

Con información de Reuters