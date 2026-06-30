El llamativo posteo de Franco Colapinto tras su olvidable GP de Austria: “Ni hablemos”

El argentino no sumó puntos en Austria.

La cita en el Red Bull Ring no fue positiva para Alpine, que por primera vez en la temporada 2026 de la Fórmula 1 no logró sumar con ninguno de sus dos pilotos. Si bien ambos se quedaron afuera de la Q3 en la clasificación, el principal problema vino cuando se dio la largada del Gran Premio de Austria, momento en el que los dos monoplazas mostraron falta de potencia después de la aceleración inicial al iniciarse la carrera.

Dicha situación fue más evidente con Franco Colapinto, que cayó al decimoctavo lugar en los primeros metros del trazado austriaco, aunque desde el equipo galo confirmaron que Pierre Gasly sufrió el mismo inconveniente. A pesar de que la escudería intentó palear la situación con la estrategia, la falta de ritmo y la poca adherencia hicieron que el objetivo de ambos sea simplemente cruzar la línea de meta sabiendo que no se llegaba a los puntos.

Justamente sobre estas dificultades se quejó el piloto argentino en diálogo con la prensa después de la carrera, pero sus comentarios prosiguieron horas más tarde a través de las redes sociales. Y es que en su cuenta de Instagram, Franco hizo un posteo con algunas fotos de lo que fue el fin de semana en la ciudad de Spielberg, incluyendo una de una Nintendo Switch con el Mario Kart, el videojuego de carreras por excelencia de Nintendo.

“Automovilísticamente mejor ni hablemos”, comenzó el pilarense junto a un emoji con un halo angelical, a lo que le siguió un listado de cosas para recordar de la octava fecha. “Mucha gente hoy, lindo Austria, gracias por venir. El patinete anduvo bárbaro. 0.019 récord de reacción histórico. Con los malabares tamo’ joya. Mario Kart expert, no paro de ganar”, sumó Colapinto.

Por último, el argentino vaticinó la próxima fecha que se correrá en el calendario con el Gran Premio de Gran Bretaña, que se disputará este fin de semana en el mítico viajo aeródromo, con la esperanza latente de volver a estar entre los diez primeros. “Nos vemos en Silverstone, a sumar puntos dale”, cerró Franco, que tendrá dos chances de cumplir su cometido en la novena fecha debido a que se correrá bajo el formato sprint.

El posteo de Colapinto en Instagram.

Horarios del GP de Gran Bretaña 2026 de F1

Tras el GP de Austria, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito de Silverstone, donde se disputará el Gran Premio de Gran Bretaña entre el 3 y 5 de julio por la novena fecha. A continuación, los días y horarios: