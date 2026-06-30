Rock y compromiso social: el plan que no te podés perder en pleno Chacarita

Eruca Sativa llega al Complejo Art Media.

El C Art Media ofrece una opción perfecta para quienes les gusta el rock y sentirse interpelados por las causas sociales que apoyan sus artistas favoritos. Se trata de un recitral que la banda Eruca Sativa anunció para el próximo 27 de noviembre en pleno barrio porteño de Chacarita.

El concierto funcionará como la celebración de cierre de su año musical, un período marcado por lanzamientos discográficos y compromisos en vivo de alta visibilidad en la escena regional. El repertorio contemplará un recorrido por los principales hitos de su discografía, sumado a la interpretación de las composiciones de su reciente producción de estudio, A tres días de la tierra.

El presente del grupo viene respaldado por su participación en la cartelera local junto a proyectos internacionales de la talla de Living Colour, AC/DC y el baterista Stewart Copeland, además de haber recibido nominaciones en las categorías de Mejor Álbum de Banda de Rock y Mejor Canción de Rock por su sencillo Volarte.

La presentación de Eruca Sativa se perfila como un encuentro centrado en la energía de su directo, respaldado por una infraestructura técnica diseñada especialmente para la ocasión. El espectáculo buscará reflejar la identidad autogestiva que el trío ha sostenido a lo largo de su carrera, priorizando el vínculo directo con su audiencia habitual. Los accesos para la función ya se encuentran disponibles para el público y pueden adquirirse de manera digital a través de la plataforma de venta Passline.

Eruca Sativa.

El paso de Eruca Sativa por Niceto

El trío de rock Eruca Sativa, integrado por Lula Bertoldi, Brenda Martin y Gabriel Pedernera, se presentó el pasado jueves 11 de junio en las instalaciones de Niceto Club. El concierto se desarrolló ante una sala con localidades agotadas, donde la banda desplegó su propuesta instrumental apoyada en estructuras de rock y funk, en combinación con las habituales referencias al folklore y la experimentación sonora que caracterizan su estética.

Más allá del aspecto estrictamente musical, la jornada estuvo marcada por las manifestaciones del público asistente en los intervalos entre las composiciones. Durante dichos pasajes, la audiencia coordinó consignas de carácter político orientadas a expresar su rechazo hacia la administración nacional encabezada por el presidente Javier Milei.