Eruca Sativa se presentó en Niceto Club.

Eruca Sativa ratificó su liderazgo en la escena del rock nacional en el encuentro con su público del pasado jueves 11 de junio en Niceto Club. El power trío compuesto por Lula Bertoldi, Brenda Martin y Gabriel Pedernera hizo vibrar a un recinto colmado con una propuesta de alta densidad sonora, respaldada por su característica base de rock y funk, pero enriquecida con esos sutiles coqueteos con el folklore y otros géneros que definen su identidad musical de vanguardia.

Como suele ocurrir en las convocatorias de la banda, la potencia musical convivió de cerca con el compromiso social y la catarsis colectiva. A lo largo de la noche, el público tomó el protagonismo en las pausas entre canciones con cantos enérgicos en rechazo a las políticas de derecha implementadas por el gobierno de Javier Milei: "Milei, basura. Vos sos la dictadura".

El momento de mayor carga emotiva y reflexiva de la jornada se dio cuando desde la pista emergió un grito unánime contra los femicidios: "Ni una menos, vivas nos queremos". Tras el clamor generalizado, el estadio quedó en silencio para escuchar la palabra de Lula Bertoldi, quien reforzó la postura histórica del grupo frente a la violencia de género: "No es una moda que pasa y se va, Ni Una Menos siempre. Nos siguen matando y lo único que pedimos es seguir viviendo"

Con este cruce entre distorsión, raíces criollas y un claro mensaje de resistencia, Eruca Sativa demostró una vez más que sus conciertos trascienden lo estrictamente musical para consolidarse como espacios de fuerte expresión comunitaria en pleno corazón de Palermo.

Lula Bertoldi, en vivo.

Lula Bertoldi, sobre el proceso de composición de su último disco

"Tuvo como muchas instancias. Empezamos en pandemia a hacer zapadas; cuando nos pudimos juntar a zapar en Romaphonic, ahí grabamos como dos días de tocar, tocar, tocar, y de ahí salieron ideas", relató la cantante y guitarrista, en diálogo con El Destape. Y siguió: "Después, cada uno trajo temas terminados para arreglar con la banda. También nos juntamos en otras salas a hacer más zapadas y escribir sobre eso, como que tuvo distintos momentos en estos cinco años hasta que llegamos hace un año a mandarle todos esos tracks a Afo Verde y empezar un ida y vuelta con él para ver qué le parecía".