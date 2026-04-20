Nuevas entradas y fecha para Eruca Sativa en La Trastienda 2026: precios y fechas de cuándo toca

Eruca Satia se presenta en La Trastienda.

Eruca Sativa regresa a los escenarios con un show propio en La Trastienda después de lo que fue su presentación como banda telonera de AC/DC en dos de los tres recitales que el grupo australiano/británico realizó en el estadio de River Plate. Una oportunidad con la que el trío nacido en Córdoba en la década del 2000 nuevamente demostró por qué son hoy de los más representativos del rock nacional en la actualidad.

La banda nació en el underground cordobés en el 2007 y desde allí fue edificando una carrera sólida en la que ganó masividad con el paso de los años. Con un cover de Eleonor Rigby de The Beatles y canciones como Frío Cemento sacó su primer disco La Carne. Luego vinieron seis álbumes más y varios éxitos que la consolidaron como un grupo que se posiciona principalmente en el hard rock, pero que utiliza elementos del folklore, lo electrónico y alternativo.

Cuándo toca Eruca Sativa en La Trastienda y por dónde sacar entradas

Eruca Sativa se presenta el próximo jueves 14 de mayo en La Trastienda (Balcarce 460, Ciudad de Buenos Aires).

(Balcarce 460, Ciudad de Buenos Aires). Las entradas se pueden comprar a través de Passline.

Precios para Eruca Sativa en La Trastienda

Entradas generales: $30.000

Presentación de "A Tres Días de la Tierra" y actualidad de la banda

La banda lanzó su último disco "A Tres Días de la Tierra" en mayo del año pasado. Es el décimo álbum de la historia del trío y fue producido por el mítico Afo Verde y grabado en Criteria Studios (Miami), sitio en el que se gestaron trabajos icónicos como “Highway to hell" de AC/DC y “Canción Animal" de Soda Stereo, entre otros. Formado por catorce canciones, el power trío hizo la presentación oficial en julio del año pasado en el Estadio cubierto de Obras Sanitarias (CABA), dando inicio así a la gira para llevar la nueva música a lo largo y ancho del país.

Eruca Sativa viene de ser telonero de ACDC.

El disco llegó tras un año de intensa actividad para la banda, que incluyó su participación en el Quilmes Rock, presentaciones en Teatros Vorterix y Flores. En 2023, el grupo recibió dos Premios Gardel, fue nominado a los Latin Grammy, distinguido por la Legislatura de CABA, y seleccionado por Spotify como Artista EQUAL, apareciendo en la pantalla de Times Square.

La gira presentación de "A tres días de la tierra" tendrá lugar este año por distintas ciudades de Argentina y Uruguay. Además, el corte “Lío” fue nominado a los Premios Gardel 2025 como “Mejor canción de rock”, el disco fue nominado doblemente en los Latin Grammy 2025 y el grupo fue recientemente reconocido con un Diploma al Mérito por la Fundación Konex.