Los Pérez García encendieron C Art Media con emoción y homenaje al Indio

El sábado 6 de junio, el público vivió una noche cargada de emoción con la presentación de Los Pérez García en el C Art Media de Buenos Aires. La velada tuvo un inicio vibrante gracias a Seda Carmín, quienes fueron los teloneros y prepararon el clima con su propuesta energética.

La jornada comenzó temprano, con familias enteras, desde niños hasta adultos mayores, todos compartieron la expectativa de ver a una de las bandas más queridas del rock argentino. Los Pérez García, oriundos de la zona sur del conurbano bonaerense, llevan más de dos décadas construyendo un camino sólido dentro de la escena nacional. Su estilo mezcla rock, poesía urbana y sensibilidad popular, permitió consolidar una base de seguidores fieles.

Seda Carmín, como teloneros, dejó una huella importante. Su propuesta rockera con tintes alternativos demostró que son una banda en crecimiento, capaz de captar la atención y preparar el terreno para el plato fuerte de la noche.

Noche emotiva y presentación de disco

La presentación de Los Pérez García giró en torno a su último trabajo discográfico, Ikigai, un álbum que refleja la búsqueda de sentido y la pasión por la música como motor de vida. Cada canción fue recibida con entusiasmo, coreada por un público que se mostró entregado de principio a fin. El sonido fue potente y preciso, y la puesta en escena incluyó luces dinámicas que acompañó la narrativa de las canciones.

Las familias disfrutaron de un espectáculo que, más allá de la música, ofreció un espacio de encuentro y celebración colectiva. Los niños bailaban en los pasillos mientras los adultos recordaban viejas épocas de recitales.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el homenaje al Indio Solari, figura icónica del rock nacional. El público respondió con respeto y demostró la vigencia del legado ricotero. “Más allá de dolidos agradecidos de haber tenido en este rincón del mundo al Indio Solari”, expresaron. La noche avanzó con un clima festivo, donde la emoción se mezclaba con la celebración. Los Pérez García lograron que cada presente se sintiera parte de una experiencia única.