Exfuncionario de Milei y Macri, denunciado por inventar fallos

Un exfuncionario de Javier Milei y de Mauricio Macri, actual integrante de la intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), fue denunciado por supuestas “conductas de mala fe reiteradas” al mencionar en un escrito citas de fallos aparentemente inexistentes. La acusación recayó en el abogado Omar Yasín, el primer secretario de Trabajo de la gestión libertaria y también candidato a juez laboral. De igual forma fue apuntado su colega Horacio Pitrau, de paso fugaz por la actual administración y así como Yasín, exfuncionario de Juntos por el Cambio y que también se postula para magistrado del fuero del Trabajo.

Las acusaciones fueron hechas por la conducción de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles (Apdfa) en una causa iniciada por un dirigente opositor a ese gremio con el patrocinio legal de Yasín y Pitrau. En aquella demanda, el disidente Leonardo Santa Cruz, al frente de la Lista Naranja, había intentado impugnar el llamado a elecciones y todo el proceso electoral que en marzo pasado terminó con la reelección de Adrián Silva como secretario general del sindicato por otro período. La misma organización obrera había sido objeto de una intervención de la docena que llevó a cabo en su gobierno Mauricio Macri (del que los denunciados formaron parte como funcionarios) contra sindicatos que no se le allanaban.

La presentación de Eduardo Alvarez, apoderado de la lista oficialista Gris, para contestar la demanda original del dirigente opositor, incluyó un reclamo a la Cámara del Trabajo para remitir el expediente al Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados tras haber detectado al parecer citas de jurisprudencia que avalaban la postura del denunciante pero que no había sido posible verificar en su autenticidad.

“Las citas doctrinarias y jurisprudenciales invocadas por el recurrente no guardan existencia, correspondencia ni pertinencia alguna con la cuestión debatida en autos. Según pudo constatar esta parte mediante consulta directa a la Mesa General de Entradas y a la Biblioteca de Jurisprudencia de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, los fallos transcriptos en el escrito recursivo no obran registrados en los repertorios oficiales, ni en los compiladores de jurisprudencia de esta Cámara, ni en los servicios doctrinarios privados a los que esta parte pudo acceder” señala Alvarez en su contestación.

Según el apoderado, el escrito de los abogados del dirigente opositor prometía “jurisprudencia profusa” de la Cámara laboral que avalaba su demanda y mencionaba dos fallos de dos salas del tribunal. “Sin embargo, de las verificaciones efectuadas, no surgen sentencias coincidentes con las referencias consignadas, ni por el número de expediente, ni por la fecha de la sentencia, como tampoco por la carátula”, apunta el representante del oficialismo en Apdfa. Y agrega que “el uso inexacto de citas jurisprudenciales ya se había verificado en presentaciones previas efectuadas por la misma parte” el año pasado ante la Cámara laboral respecto de un fallo y de una cita al letrado y académico Héctor García.

“Con solo detenerse a leer el artículo del honorable profesor de la Universidad de Buenos Aires (García) podemos constatar que su criterio es diametralmente opuesto a lo que intenta impugnar el señor Santa Cruz”, precisa Alvarez. Y concluye: “en consecuencia, la cita efectuada por el recurrente constituye una tergiversación evidente de la doctrina citada, desnaturalizando el sentido académico y jurídico del trabajo para forzar una interpretación funcional a su pretensión procesal. En definitiva, se construyó toda la expresión de agravios tratando de revertir la solución de la resolución de esta Junta Electoral en base a menciones de fallos, citados de manera parcial que no pueden ser localizados y de doctrina que afirma totalmente lo contrario lo que el recurrente pretende indicar”.

Yasín fue el primer secretario de Trabajo de Milei y salió eyectado del cargo víctima de un escándalo a los pocos meses: el jefe de Estado lo culpó por un decreto que aumentó el salario del Presidente, que sin embargo no había pasado por las manos del entonces funcionario pero sí de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Su antecedente como funcionario lo había tenido con Macri como director del Servicio de Conciliación Laboral Obligatorio (Seclo). En los últimos días, tal como reveló El Destape, Yasín se sumó al abogado Alberto Biglieri al frente de la intervención judicial en la UOM. En tanto que Pitrau estuvo nominado por pocos días como subsecretario de Trabajo pero cayó víctima de otra interna libertaria. En Cambiemos llegó a desempeñarse como viceministro de Trabajo de Jorge Triaca.