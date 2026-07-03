Mascarilla natural para piel sensible: te quita las manchas e ilumina la piel con solo 3 ingredientes.

Hay una mascarilla natural que se prepara con solamente tres ingredientes que te ayuda a exfoliar la piel, eliminar manchas y darle luminosidad. Lo mejor es que es apta para pieles sensibles, así que si tu cara se tiende a irritar cada vez que la exfoliás, esta mascarilla casera puede ser una gran aliada.

"Esta mascarilla te va a ayudar a exfoliar, a hidratar, a iluminar y a quitar esas manchas del sol. Muy suavemente, porque la harina es un exfoliante muy suave", cuenta Meli Giménez, creadora de contenido beauty. Es tan suave que podés hacértela todos los días, día por medio o tres veces a la semana, según tu preferencia.

Mascarilla casera para quitar manchas: ideal para pieles sensibles

Ingredientes

2 cucharadas de harina (común, la que tengas).

Leche.

Miel o aceite de coco.

Preparación

En un recipiente, mezclar dos cucharadas de la harina que tengas. Agregar un poquito de leche para formar una pasta y revolver. Sumá un poquito de miel o aceite de coco, tiene que quedar ni muy aguada ni muy dura, ya que esa pasta va a servir como exfoliante. Colocátela todos los días por las noches, de 20 a 30 minutos. Podés exfoliar muy suavemente y no te va a irritar, ya que es una mascarilla para piel sensible. Enjuagá con agua fría.

Otros consejos para quitar manchas e iluminar la piel sin irritarla

Además de incorporar mascarillas suaves como esta a tu rutina, existen otros hábitos que pueden ayudarte a mejorar el aspecto de las manchas y conseguir una piel más luminosa con el paso del tiempo. Uno de los más importantes es usar protector solar todos los días, incluso cuando está nublado o pasás gran parte del tiempo en interiores.

La exposición a los rayos UV es una de las principales causas de la aparición y el empeoramiento de las manchas, por lo que aplicar un protector de amplio espectro y reaplicarlo cuando sea necesario es fundamental. También la vitamina C, por ejemplo, ayuda a aportar luminosidad, unificar el tono de la piel y protegerla del daño causado por los radicales libres.

La niacinamida, por su parte, es otra gran aliada para reducir la apariencia de manchas y fortalecer la barrera cutánea. La exfoliación suave también puede ser útil para renovar la piel y mejorar su textura. Los especialistas recomiendan evitar los exfoliantes demasiado agresivos, especialmente si tenés piel sensible, ya que podrían generar irritación y empeorar las marcas existentes.