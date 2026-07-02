Pruebas Aprender 2025: Formosa se destacó y superó los promedios nacionales en Lengua y Matemática

Los resultados de las Pruebas Aprender 2025 ubicaron a Formosa por encima de los promedios nacionales en las dos áreas evaluadas: Lengua y Matemática. Los datos difundidos por la Secretaría de Educación de la Nación reflejaron una mejora en el desempeño de los estudiantes de sexto grado del Nivel Primario, especialmente en Lengua, donde ocho de cada diez alumnos alcanzaron los niveles satisfactorio y avanzado.

El operativo nacional se llevó a cabo en noviembre de 2025 y evaluó a estudiantes que iniciaron su trayectoria escolar durante la pandemia de COVID-19. En Formosa participaron 10.601 alumnos, lo que representó el 89,8% del total previsto, además de 488 escuelas, equivalentes al 98,4% de las instituciones convocadas. Ambos porcentajes superaron los niveles de participación registrados a nivel nacional, donde asistieron el 84% de los estudiantes y el 95% de las escuelas.

En Lengua, el 77% de los estudiantes formoseños alcanzó un desempeño satisfactorio o avanzado, lo que significó una mejora de 12,7 puntos porcentuales respecto de la edición 2023, cuando ese indicador había sido del 64,3%. De esta manera, la provincia superó por una décima el promedio nacional, que se ubicó en el 76,9%.

En Matemática, en tanto, el 57,3% de los alumnos obtuvo desempeños satisfactorios y avanzados, mejorando levemente el registro de 2023, que había sido del 56,7%. Ese resultado también quedó por encima de la media nacional, fijada en el 55%, con una diferencia de 2,3 puntos porcentuales.

Los datos fueron presentados por la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, quien calificó los resultados nacionales como "los mejores de la década". Sin embargo, Formosa consiguió porcentajes superiores tanto en Lengua como en Matemática, además de registrar una mayor participación de escuelas y estudiantes durante el operativo.

Uno de los aspectos que destacó el Gobierno provincial fue el desempeño alcanzado por una cohorte que comenzó la escuela primaria durante los años más complejos de la emergencia sanitaria. Según remarcaron las autoridades educativas, la mejora registrada en Lengua refleja la continuidad del trabajo pedagógico realizado durante 2020 y 2021, cuando esos alumnos cursaban primero y segundo grado en un contexto atravesado por las restricciones impuestas por la pandemia.

El ministro de Cultura y Educación, Julio Aráoz, valoró especialmente ese proceso y señaló que los resultados son consecuencia del esfuerzo sostenido por docentes, directivos y familias para garantizar la continuidad de las trayectorias escolares. "Las Pruebas Aprender se realizaron en noviembre de 2025 y estuvieron dirigidas a los alumnos de sexto grado del Nivel Primario, donde tenemos aproximadamente 11 mil estudiantes", indicó.

Asimismo, resaltó el nivel de participación alcanzado por la provincia. "Participaron 10.601 estudiantes, lo cual representa un porcentaje cercano al 90%. Ello denota el alto nivel que, una vez más, exhibe y distingue a Formosa", afirmó. Aráoz sostuvo además que los resultados muestran una evolución sostenida del sistema educativo provincial. "Continúan confirmando que año a año vamos mejorando los desempeños de nuestros alumnos", expresó.

El funcionario recordó que Formosa participa de manera ininterrumpida de los distintos dispositivos nacionales de evaluación desde hace más de una década. En ese sentido, señaló que la provincia intervino en las primeras encuestas nacionales en 2013 y luego en todas las ediciones de las Pruebas Aprender desde su implementación en 2016.

El ministro también atribuyó esa evolución a una política educativa sostenida en el tiempo. Recordó que en 2010 el Gobierno provincial comenzó a implementar el paradigma de desarrollo de capacidades dentro del sistema educativo, una estrategia impulsada por el gobernador Gildo Insfrán.

"El gobernador no solo tomó la decisión política de implementar ese paradigma, sino que la sostuvo a lo largo de los años, independientemente de los cambios de contexto político y económico del país", sostuvo.

Finalmente, Aráoz consideró que los resultados representan un motivo de satisfacción, aunque advirtió que también implican nuevos desafíos para el sistema educativo provincial: "Celebramos esta noticia porque nos llena de orgullo, pero al mismo tiempo nos compromete mucho más. Los desafíos son cada vez mayores y aparecen nuevos problemas que interpelan al sistema educativo. Sin embargo, contamos con capacidades, herramientas y una política educativa clara para seguir mejorando".