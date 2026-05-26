Por qué se separaron Chechu Bonelli y Darío Cvitanich: los motivos

La periodista deportiva aseguró que la separación fue uno de los momentos más dolorosos de su vida y reconoció el fuerte impacto emocional que atravesó

La separación de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich volvió a generar repercusión luego de las recientes declaraciones de la periodista deportiva sobre el difícil proceso que atravesó tras el fin de la relación. Después de 14 años juntos y tres hijas en común, la ruptura marcó un fuerte impacto emocional en la vida de ambos.

La historia de amor entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich

Antes de que la separación ocupara el centro de la escena mediática, Chechu Bonelli y Darío Cvitanich formaron una de las parejas más consolidadas del ambiente deportivo y televisivo argentino. Ella desarrolló una extensa carrera como modelo, conductora y periodista deportiva. Alcanzó popularidad tras participar del reality Super M y luego se afianzó en señales deportivas como Fox Sports, Fútbol para Todos y ESPN, donde desde 2017 conduce SportsCenter.

Por su parte, Cvitanich construyó una reconocida trayectoria en el fútbol argentino e internacional. Juntos formaron una familia y tuvieron tres hijas, manteniendo durante años un perfil relativamente reservado pese a la exposición pública de ambos.

Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a surgir señales de desgaste en la relación, una situación que finalmente derivó en la separación.

Qué dijo Chechu Bonelli sobre la separación de Darío Cvitanich

En una entrevista con Infobae, Chechu Bonelli habló con total sinceridad sobre el dolor que significó el final de la pareja. La conductora reconoció que el proceso fue incluso más duro de lo que imaginaba.

“Hace poco en un programa de radio confesé que mi separación me dolió más, fue un dolor tan fuerte e incluso más desgarrador que el fallecimiento de mi papá y de mi mamá”, expresó. La periodista explicó que la ruptura representó una gran frustración personal porque imaginaba un proyecto de vida definitivo junto al exfutbolista. “Yo me había casado para toda la vida. Entonces fue como una frustración”, sostuvo durante la entrevista.

También aclaró que, aunque el final no fue completamente inesperado, el impacto emocional resultó muy fuerte por todo lo construido durante tantos años de relación.

El desgaste emocional y el desenamoramiento

Uno de los aspectos más profundos del relato de Chechu Bonelli tuvo que ver con el proceso interno que atravesó durante los últimos años de pareja. Según contó, con el tiempo comenzó a comprender que también estaba atravesando un desenamoramiento, aunque inicialmente le costó aceptarlo.

“Después fui entendiendo que en este proceso yo también me estaba desenamorando o me había desenamorado, pero no lo quería ver”, confesó. La conductora remarcó que la relación estuvo marcada por el respeto mutuo y destacó especialmente el rol de Darío Cvitanich como padre y compañero durante el tiempo que compartieron juntos.

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich estuvieron juntos durante 14 años y tuvieron tres hijas fruto de la relación

“Darío es un excelente padre, nunca lo voy a negar y fue un excelente marido. Mientras fuimos pareja fue un hombre súper respetuoso conmigo hasta el último día”, afirmó.

A pesar de esas palabras, también reconoció que las personas cambian y que muchas veces las relaciones atraviesan transformaciones difíciles de revertir. “Estas cosas también te hacen aprender, aceptar que la gente puede cambiar o que la gente ya no es la misma que antes”, señaló.

Cómo es hoy la relación entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich

Actualmente, el vínculo entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich está enfocado principalmente en la crianza de sus hijas. Según explicó la periodista, mantienen una relación cordial, aunque todavía existe dolor de ambas partes.

“Hoy tenemos la relación justa y necesaria por las nenas. Pero no tenemos la relación que por lo menos a mí me gustaría tener”, reconoció.

Además, aseguró que todavía no encontraron el momento indicado para sanar completamente las heridas que dejó la separación. “Siento que hay mucho dolor en ambas partes, pero no se ha encontrado el momento de poder limar asperezas todavía”, explicó.

Pese al difícil presente, Bonelli dejó en claro que el exfutbolista ocupó un lugar fundamental en su vida y que la historia compartida seguirá siendo importante para ambos.