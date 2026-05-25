Por qué Natalia Oreiro tiene más de 7 inodoros en la casa: la actriz explicó los motivos

Natalia Oreiro habló sobre su fascinación por la arquitectura antigua durante una entrevista con Mario Pergolini.

La reciente aparición televisiva de Natalia Oreiro generó una inesperada repercusión en redes sociales luego de que la actriz hablara sobre una particular pasión vinculada a la arquitectura y la decoración. Durante una entrevista, la artista sorprendió al revelar que tiene más de siete inodoros en su casa y explicó el verdadero motivo detrás de esa curiosa elección.

La confesión de Natalia Oreiro que sorprendió en televisión

Todo ocurrió durante una participación de Natalia Oreiro en Otro Día Perdido, el programa conducido por Mario Pergolini. En medio de una charla distendida, la actriz uruguaya habló sobre su fascinación por ciertos objetos antiguos y terminó despertando la sorpresa de todos en el estudio.

La conversación giró hacia su gusto por las casas de época y los elementos originales de decoración. Fue entonces cuando salió a la luz una curiosidad inesperada: la cantidad de inodoros antiguos que conserva en su hogar.

“Me gusta mucho la arquitectura antigua en general, pero siempre llama la atención el tema de los inodoros”, comentó entre risas la actriz, dejando en claro que el tema suele despertar reacciones llamativas.

Lejos de tratarse de una colección excéntrica o de un hobby relacionado exclusivamente con sanitarios, Oreiro explicó que existe una razón mucho más profunda vinculada a la preservación arquitectónica.

Por qué Natalia Oreiro tiene tantos inodoros antiguos

Según detalló la actriz durante la entrevista, el interés por los inodoros antiguos está directamente relacionado con su pasión por las propiedades históricas y el deseo de mantener intacta la esencia original de las casas.

Natalia Oreiro aseguró que intenta conservar los objetos auténticos de las construcciones antiguas en las que vive o trabaja, especialmente aquellos elementos que forman parte de la identidad arquitectónica de cada espacio.

“Siempre me gustó la arquitectura de época. Trato de que todo lo que tenga la casa sea original”, explicó con seriedad durante el programa.

La artista remarcó que no se considera coleccionista de inodoros, sino una persona interesada en rescatar piezas originales y preservar detalles históricos que muchas veces se pierden con las remodelaciones modernas.

La confesión rápidamente se viralizó en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron con humor y sorpresa ante la cantidad de sanitarios que posee la actriz en su vivienda.

Cuántos inodoros tiene Natalia Oreiro en su casa

La actriz explicó que conserva inodoros originales como parte de su interés por preservar casas de época.

Durante la charla televisiva, Mario Pergolini profundizó sobre el tema y quiso saber exactamente cuántos inodoros tiene Natalia Oreiro en su propiedad. “¿Cuántos inodoros tenés?”, preguntó el conductor. La actriz respondió inicialmente entre risas: “No sé...”. Sin embargo, Pergolini insistió con una cifra aproximada: “¿7 inodoros?”. Fue entonces cuando la cantante sorprendió al confirmar que la cantidad era incluso mayor. “Más de 7”, reveló finalmente.

El comentario provocó carcajadas en el estudio y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa.

La comparación con Rada y los inodoros tecnológicos

En medio de la conversación, Mario Pergolini aprovechó para comparar a Natalia Oreiro con Agustín Aristarán, conocido popularmente como Rada, quien también suele hablar públicamente de su fascinación por los baños y los modelos tecnológicos de inodoros.

El conductor definió al humorista como un “obsesivo del inodoro” debido a que posee versiones automáticas y con funciones electrónicas en distintos sectores de su casa.

Sin embargo, Oreiro dejó en claro que su interés es completamente diferente. Mientras Rada apuesta por la innovación tecnológica, la actriz prioriza la conservación de piezas originales y el valor histórico de los objetos antiguos.

La anécdota terminó convirtiéndose en tendencia y volvió a demostrar cómo una simple confesión televisiva puede generar repercusiones inesperadas cuando se trata de figuras reconocidas como Natalia Oreiro.