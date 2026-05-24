Ricardo Quintela: “Creemos en una Argentina que valore a quienes producen, que acompañe las economías regionales”

El gobernador Ricardo Quintela encabezó el acto por el 85° Día Nacional de la Olivicultura en la localidad riojana de Aimogasta. Desde allí defendió el rol del Estado en el acompañamiento a las economías regionales. Durante su discurso, cuestionó las políticas económicas nacionales y reclamó una mirada “profundamente federal” para sostener la producción y el empleo en el interior del país.

Estuvo acompañado por autoridades provinciales, departamentales y representantes del sector productivo. La jornada incluyó el tradicional desfile y la bendición del olivo, en el marco de una celebración que reivindica la historia, la identidad y el desarrollo de una de las principales actividades económicas de La Rioja.

Durante su discurso, Quintela destacó la importancia histórica y social de la actividad olivícola para la provincia y para el desarrollo productivo del país. “Hablar de olivicultura no es solamente hablar de una actividad económica, es hablar de generaciones enteras que hicieron del esfuerzo, el trabajo y la perseverancia, una forma y un estilo de vida. Es hablar de nuestras fincas, fábricas, nuestros trabajadores rurales quienes todos los días sostienen una producción orgullo para la provincia y nuestro país”, expresó el gobernador.

“Aun en tiempos difíciles seguimos produciendo, trabajando y seguimos defendiendo nuestras economías regionales. La Rioja tiene una historia profundamente vinculada a la producción olivícola”, reconoció. Asimismo, el mandatario provincial se refirió al contexto económico nacional y al impacto que atraviesan las economías regionales: "Muchas economías regionales sufren las consecuencias de políticas que miran únicamente a los grandes centros urbanos y olvidan al interior productivo. Cuando se castiga al interior se castiga el trabajo, producción y las posibilidades de crecimiento y desarrollo de miles de familias argentinas”.

En este sentido, desde La Rioja sostienen "una mirada profundamente federal" y creen "en una Argentina que valore a quienes producen, que acompañe las economías regionales y que entienda que no hay país posible si no se protege el trabajo argentino”. Por otro lado, Quintela remarcó la necesidad de continuar fortaleciendo la actividad y acompañando al sector productivo.

“Tenemos la responsabilidad de seguir fortaleciendo esta actividad estratégica, acompañando a nuestros productores y defendiendo cada puesto de trabajo”, afirmó. Asimismo, reconoció el esfuerzo diario de quienes integran la cadena olivícola y ratificó el acompañamiento del Gobierno provincial. “Vamos a seguir acompañando a quienes producen, invierten y generan trabajo en nuestra provincia. Creemos que la salida siempre es con más producción, más industria”, manifestó.

El gobernador también cuestionó las políticas económicas nacionales y defendió el rol del Estado para acompañar a los productores. “El mercado no da créditos subsidiados para nuestros productores, para eso está el Estado”, expresó, y agregó que “darle posibilidades a nuestra gente es nuestra responsabilidad y deber”.

Sobre el cierre, Quintela convocó a sostener la esperanza y saludó a quienes forman parte del sector olivícola riojano. “No perdamos la esperanza”, pidió, al tiempo que deseó un feliz Día de la Olivicultura “a todas y todos”.