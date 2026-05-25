El susto que tuvo Franco Colapinto antes de su sexto puesto en el GP de Canadá: “Quedó un poco mal”

Colapinto sumó ocho puntos en Montreal.

Al igual que en Miami, Franco Colapinto firmó un fin de semana soñado en el Circuito Gilles Villeneuve, donde una vez más volvió a superar a Pierre Gasly en las dos clasificaciones que tuvo la quinta fecha de la Fórmula 1. De hecho, el pilarense terminó noveno este sábado en la carrera sprint y quedó décimo en la clasificación, aunque se ganó una posición gratuita por el abandono de Arvid Lindblad antes de la largada.

El piloto argentino tuvo una buena largada en el Gran Premio de Canadá, ya que supo defender su posición sin mayores inconvenientes, además de que se vio favorecido por los errores de los McLaren. El hecho de que tanto Lando Norris como Oscar Piastri hayan salido con gomas intermedias de lluvia hizo que deban pasar rápidamente por boxes, de manera que Colapinto ganó más posiciones gratuitas que le permitieron subir hasta el séptimo lugar.

Un punto de quiebre en la carrera se dio con el abandono de George Russell en la vuelta 30 por una falla en el motor, lo que hizo que los comisarios instauren el Virtual Safety Car. Debido a esto, Colapinto aprovechó para cambiar los neumáticos y ponerse las gomas duras, aunque su regreso a pista en el sexto lugar tuvo un susto cuando chocó con el costado del A526 con el muro de contención en la salida del pit lane.

Afortunadamente, no hubo más que un daño en el endplate izquierdo, algo que apenas afectó al rendimiento del argentino, que se refirió al suceso una vez finalizada la carrera. “En la primera parte de la carrera fui muy fuerte. Pero cuando salí de boxes, le pegué a la pared al tocar el agua, le di fuerte con la parte izquierda y quedó un poco mal la suspensión trasera”, comenzó Franco, que manifestó su felicidad con el sexto lugar, su mejor resultado en la F1.

“Desde ahí fui tranquilo. Pero tenía buena ventaja con Liam Lawson y pude aguantar, después de la diferencia que hice en la primera parte”, agregó el piloto de Alpine. Además, el pilarense se refirió a lo acertado que fueron los cambios implementados por el equipo galo, aunque reconoció que todavía queda trabajo por delante: “Estamos muy enfocados y maximizando todo con el equipo y eso me pone muy feliz, faltan algunas mejoras todavía”.

Alpine sumó con sus dos pilotos este fin de semana.

Colapinto avanza en el ranking histórico

Con su sexto lugar en el GP de Canadá, Franco Colapinto sumó ocho puntos más para el campeonato, lo que aumenta también los puntos que ha obtenido desde su ingreso a la Fórmula 1. De ahí que el pilarense haya subido un lugar en el ranking histórico de los pilotos argentinos que pasaron por la máxima categoría al superar a Roberto Meires, quien tenía una unidad más después de Miami.