Chau IA: el truco definitivo para desactivar las respuestas automáticas de Google en tu celular

Fuente: Cuentas Claras by ABANCA.

El debate no es nuevo, pero escaló después del I/O: Google modificó la forma en que presenta los resultados de búsqueda tras incorporar herramientas como AI Overviews y el "Modo IA". Muchas consultas muestran primero resúmenes automáticos generados por Gemini antes de desplegar los enlaces tradicionales, un cambio que llevó a numerosos usuarios a buscar formas de recuperar la experiencia clásica.

Método 1: el truco instantáneo con &udm=14

El más rápido y efectivo de los tres. El parámetro &udm=14 al final de cualquier URL de búsqueda fuerza a Google a mostrar su interfaz "Web". Este modo no solo elimina los resúmenes de IA, sino que también limpia los resultados de carruseles de compras y bloques de "Otras personas preguntaron", devolviendo una lista pura de sitios web indexados.

Para no tener que escribirlo siempre, podés configurarlo como motor de búsqueda predeterminado en Chrome: andá a Configuración → Gestionar buscadores → Añadir, y usá la URL https://www.google.com/search?q=%s&udm=14. Dale un nombre como "Google Clásico" y establecelo como predeterminado.

Método 2: desactivarlo desde Configuración de búsqueda

Google tiene un interruptor oficial para los AI Overviews. Desde el panel de configuración de búsqueda es posible desactivar el interruptor de "SGE" (Search Generative Experience) o sus sucesores de 2026. Al apagar esta función, el motor de búsqueda deja de generar resúmenes automáticos en la parte superior de la página, volviendo a priorizar los resultados orgánicos.

Atención: es fundamental revisar estas opciones periódicamente, ya que Google suele realizar actualizaciones que reactivan funciones experimentales de forma automática.

Método 3: la extensión "Bye Bye, Google AI"

Para quienes quieren una solución de instalación única. La extensión "Bye Bye, Google AI" está desarrollada para ocultar visualmente los paneles creados por Gemini y otras funciones relacionadas con IA. Al ser un ajuste visual, las funciones siguen operando en segundo plano, pero dejan de interferir en la vista del usuario. Disponible para Chrome y navegadores basados en Chromium.

El truco rápido sin configurar nada

Si solo querés omitir la IA en una búsqueda específica, hay dos opciones sin tocar nada: agregar "-ai" al final de la consulta, lo que hace que el sistema interprete que debe excluir resultados relacionados con ese término, reduciendo la presencia de AI Overviews; o tocar el filtro "Web" que aparece debajo de la barra de búsqueda, disponible en las versiones más recientes tanto en celular como en computadora.