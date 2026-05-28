Nuevos datos en el el caso de Agostina Vega, la nena de 14 años que ya lleva desaparecida 5 días, conmocionaron a Córdoba en las últimas horas, decisivas para dar con su paradero. Esta tarde, en medio de una marcha que reclamó su aparición, su familia develó que se acercaron nuevamente ante la justicia para reportar llamados a la madre de la adolescente, porque sospechan que puede haber más de un involucrado.

"Mi hija fue a hacer una declaración con algunas pistas nuevas", afirmó en declaraciones a los medios Miguel, el abuelo de Agostina, que acotó que se trata de llamados que recibió su hija: "Esperemos que eso que lleva sirva para esta investigación y para que esto se resuelva pronto". Cuándo se le consultó si creen que hay cómplices, el abuelo afirmó: "Si, creemos que hay otra persona o una o dos personas más que han actuado con él".

También rechazó los dichos del único detenido, Claudio Barrelier, en la declaración indagatoria. El abuelo afirmó: "Sabemos que es todo mentira, quiere seguir con al versión de que la dejó ir y es todo mentira. Tendría que haberla llamado a mi hija, como persona responsable. Este tipo está mintiendo desde el primer momento".

"Dijo que no quería hacerla preocupar, una tremenda estupidez. Está mintiendo para cubrirse. El único responsable de la desaparición de mi nieta es él", sumó también, emocionado, el abuelo de la nena.

Tras la indagatoria por el caso Agostina Vega, el abogado del único detenido aseguró: "Mi cliente está preocupado"

Agostina Vega fue vista por última vez en el barrio de Cofico junto a Claudio Barrelier, el único detenido hasta el momento. Según la versión del sospechoso, el sábado 23 de mayo cerca de las 22, él y la nena caminaron juntos algunas cuadras hasta que la joven se subió a un auto de color rojo con un supuesto amigo. Su abogado Jorge Sánchez del Bianco manifestó que su cliente se encuentra "preocupado y con incertidumbre".

Y añadió: "Está preso, en el lugar más cercano al infierno claramente pero quiere que esto se esclarezca".

El letrado se refirió, además, al allanamiento que la Policía hizo en el domicilio del acusado. Sánchez del Bianco dijo que "no se trata de búnker" y negó que su defendido sea un "barrabrava" del equipo de fútbol Instituto de Córdoba. En tanto, aseguró que en ese terreno vive el sospechoso con su hija y en una segunda propiedad habita un matrimonio.

Por otro lado, el abogado mencionó el video que trascendió en las últimas horas y en donde se ve a una chica similar a Agostina ingresando a la casa de Barrelier. "Mi defendido dice que es él ingresando con su hija, aportó una vestimenta que llevaría puesta. Vio el video en una sala de audiencias, está preocupado porque se exhibe su video constantemente", aseveró.

Este jueves Barrelier, de 33 años, prestó declaración durante "varias horas" ante el fiscal de la causa, Raúl Garzón, quien sostuvo que el sospechoso hizo uso "extenso" de su "ejercicio del derecho a la defensa". "Se ha recibido declaración del imputado. Duró algunas horas. No puedo decirles qué declaró", explicó la autoridad judicial. Garzón también indicó que se está tratando de reconstruir todo lo que sucedió con la menor minutos previos a su desaparición.

En el marco de la búsqueda de Agostina, que además requirió de la emisión de un Alerta Sofía, la Justicia realizó 19 allanamientos en distintos puntos de la ciudad.