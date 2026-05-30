El fuerte mensaje de hizo Aníbal Pachano sobre su nieto: "No la vamos a..."

Aníbal Pachano habló de su nieto.

Desde que nació Vito, el hijo de Sofía Pachano y Santiago Raimundo, las redes sociales se llenaron de comentarios, preguntas y teorías. Cada publicación de la familia despertaba la misma curiosidad entre los seguidores, que intentaban descubrir un detalle que hasta ahora se mantiene bajo siete llaves: el rostro del bebé. Sin embargo, fue el propio Aníbal Pachano quien decidió ponerle fin a las especulaciones con un mensaje tan claro como contundente.

El reconocido artista habló recientemente sobre su nueva etapa como abuelo, una faceta que asegura estar disfrutando plenamente. Entre anécdotas familiares y momentos de felicidad compartidos con su nieto, también aprovechó para referirse a la insistencia de muchos usuarios que reclaman conocer la cara del pequeño Vito. Lejos de esquivar el tema, respondió sin filtros y dejó en claro cuál es la postura de toda la familia.

El menaje de Aníbal Pachano

“Muchos nos preguntan por qué no mostramos la cara del chico. No la vamos a mostrar, entiéndanlo de una vez, no tenemos ganas”, expresó Pachano durante una entrevista. La frase rápidamente comenzó a circular en distintos medios y redes sociales, donde generó opiniones divididas entre quienes apoyan la decisión y quienes siguen reclamando más exposición del niño.

Según explicó el artista, la determinación no responde a una estrategia mediática ni a una cuestión temporal. Por el contrario, se trata de una elección familiar vinculada a la privacidad de Vito y al deseo de que pueda crecer alejado de la sobreexposición pública que muchas veces acompaña a las familias famosas. Para Pachano, proteger esos primeros años resulta fundamental.

El cuidado que toma la familia Pachano

Sin embargo, mantener esa decisión no siempre es sencillo. El propio coreógrafo reveló entre risas que el pequeño suele complicarles los planes cada vez que intentan registrar algún momento familiar. Según contó, Vito tiene la costumbre de mirar directamente a las cámaras, algo que obliga a sus padres y abuelos a extremar los cuidados para evitar que aparezca en imágenes que luego terminen publicadas.

A pesar de esa dificultad, la familia parece decidida a sostener la medida. Incluso, Aníbal aprovechó para compartir algunos detalles sobre el crecimiento de su nieto y destacó una característica física que ya llama la atención de todos. “Tiene unos ojos divinos; estamos viendo si terminan siendo del color de los del padre o de los míos”, comentó orgulloso.

Aníbal Pachano acompaña mucho a su hija en esta nueva etapa.

Lo cierto es que, mientras la curiosidad del público sigue creciendo, Pachano fue terminante y dejó un mensaje que no admite demasiadas interpretaciones. Por ahora, quienes esperan conocer el rostro de Vito deberán seguir aguardando, porque la familia no tiene previsto cambiar de postura en el corto plazo. Y, a juzgar por las palabras del artista, parece que la decisión está más firme que nunca.