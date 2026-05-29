La mayor baza de Irán en la negociación nuclear es su uranio altamente enriquecido

FOTO DE ARCHIVO-Imágenes por satélite de Fordow tras ataques estadounidenses

Irán y ​Estados Unidos están manteniendo conversaciones para prorrogar el alto el fuego con el fin de iniciar negociaciones sobre cuestiones como el programa nuclear de Teherán, que Washington insiste en que no debe tener la capacidad para fabricar un ‌arma nuclear.

Si bien mucha de la infraestructura de ‌enriquecimiento de uranio de Irán quedó destruida o gravemente dañada cuando Israel y Estados Unidos la bombardearon en junio, se cree que ha sobrevivido una gran parte del uranio altamente enriquecido que había acumulado. Esa es la mayor preocupación de Estados Unidos de cara a las conversaciones nucleares.

El viernes, Trump dijo en una publicación en las redes sociales que Irán debe aceptar que el uranio enriquecido enterrado bajo tierra tras los anteriores ataques estadounidenses sea "desenterrado" y destruido en coordinación con Irán y el organismo de control nuclear de la ONU.

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¿QUÉ ES EL URANIO ALTAMENTE ENRIQUECIDO?

Uno de los dos materiales fisionables, junto con el plutonio, con los ​que se puede fabricar el núcleo de ⁠una bomba nuclear.

Mientras que el plutonio se extrae normalmente del combustible gastado de un reactor nuclear, lo que requiere ‌una infraestructura grande y muy visible, el uranio puede enriquecerse utilizando centrifugadoras que ocupan mucho menos espacio.

Dos ⁠de las tres instalaciones de enriquecimiento de Irán que se sabe que ⁠estaban en funcionamiento cuando Israel y Estados Unidos atacaron en junio eran subterráneas. La que estaba en superficie quedó claramente destruida.

El uranio se considera altamente enriquecido cuando alcanza una pureza del 20%, y apto para armas a partir de un 90% aproximadamente.

Los reactores ⁠modernos suelen usar combustible enriquecido hasta un 5%, pero algunos utilizan combustible enriquecido a niveles más altos. Según ​reportes, los que propulsan los submarinos nucleares estadounidenses utilizan combustible enriquecido sobre el 90%.

¿CUÁNTO TIENE ‌IRÁN?

Irán no ha informado al organismo de control nuclear de ‌la ONU sobre el destino de su uranio enriquecido desde los ataques de junio ni ha permitido que sus ⁠inspectores regresen a los emplazamientos donde estaba almacenado.

El Organismo Internacional de Energía Atómica estima que Irán tenía estas cantidades cuando cayeron las primeras bombas israelíes el 13 de junio:

- 440,9 kg enriquecidos hasta un 60%

- 184,1 kg enriquecidos hasta un 20%

- 6.024,4 kg enriquecidos hasta un 5%

- 2.391,1 kg enriquecidos hasta un 2%

Según un baremo del OIEA, la cantidad al 60%, si se enriqueciera aún ​más, sería suficiente para ‌fabricar 10 armas nucleares. Las reservas al 20% darían para una, y las del 5% podrían producir 12.

No está claro cuánto ha sobrevivido. El director general del OIEA, Rafael Grossi, ha dicho su agencia cree que "algo más de 200 kilos" de las reservas al 60% se encuentran almacenadas en un complejo de túneles en Isfahán que parece haber salido prácticamente indemne de los ataques de junio. También había parte en la central nuclear ⁠de Natanz, según ha declarado.

¿POR QUÉ LA PREOCUPACIÓN?

La preocupación de Estados Unidos se ha centrado en el material al 60%, ya que sería el más fácil y, por lo tanto, el más rápido de utilizar para fabricar una bomba. Washington quiere que desaparezca. Irán niega estar buscando armas nucleares.

A medida que aumenta el nivel de enriquecimiento del uranio, se vuelve exponencialmente más fácil seguir enriqueciéndolo. Pasar del 60% al 90% es más fácil que pasar de sin enriquecer al 5%.

El presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos de un acuerdo nuclear entre Irán y las grandes potencias que mantenía a Teherán mucho más lejos de poder producir una bomba atómica de lo que ‌está ahora. La retirada de Washington en 2018 provocó el desmoronamiento del acuerdo, e Irán amplió rápidamente su programa atómico.

En virtud de ese acuerdo de 2015, Irán no enriquecía más allá del 3,67%.

Sin embargo, incluso al 90%, se necesitan más pasos para producir el núcleo de una bomba. Cuando se enriquece, el uranio se encuentra en forma gaseosa. A continuación, debe transformarse en metal para su uso en un arma.

¿SE PUEDE TRANSPORTAR?

Sí. Irán trasladó material enriquecido entre instalaciones bajo la supervisión del OIEA antes de los ataques de junio.

En ‌virtud del acuerdo de 2015 y de un acuerdo precursor del mismo, las reservas iraníes de uranio enriquecido hasta un 20% se diluyeron o se transformaron en placas de combustible para reactores y se enviaron fuera del país.

El traslado internacional de material nuclear como el uranio altamente ‌enriquecido es un procedimiento delicado, ⁠pero relativamente rutinario.

"Requiere ciertas precauciones, pero se puede trasladar", dijo Grossi a PBS en marzo cuando se le preguntó sobre el material al 60%.

¿LO CEDERÁ IRÁN?

El líder supremo de Irán ha emitido una directiva ​según la cual el material al 60% no debe enviarse al extranjero, dijeron la semana pasada dos fuentes iraníes de alto rango.

Fuentes iraníes sostuvieron que Teherán podría aceptar enviar la mitad a un tercer país, a cambio de recibir uranio enriquecido al 5%, y diluir la otra mitad dentro de su territorio.

(Reporte adicional de Parisa Hafezi; edición de Sanjeev Miglani; edición en español de Raúl Cortés Fernández)