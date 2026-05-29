La exfiscal general de Estados Unidos Pam Bondi llega para una entrevista con el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes Epstein, en el Capitolio en Washington, D.C

Por Richard Cowan y ​Andrew Goudsward

WASHINGTON, 29 mayo (Reuters) - La exfiscal general estadounidense Pam Bondi se negó a responder las preguntas del Congreso ‌sobre si el presidente ‌Donald Trump conocía las actividades del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein que dieron lugar a sus acusaciones penales, o si él le ordenó que censurara los expedientes del Departamento de Justicia que se hicieron públicos, según varios legisladores demócratas.

En una entrevista a puerta cerrada ante el Comité de Supervisión de la ​Cámara de Representantes ⁠celebrada el viernes, Bondi también afirmó que Todd Blanche, ‌quien ahora ejerce como fiscal general en funciones, ⁠fue el responsable de la divulgación ⁠de los documentos.

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"No dirigí todos los aspectos de esta iniciativa ni llevé a cabo yo misma la revisión de los documentos. Delegué ⁠la supervisión de este proceso en el fiscal ​general adjunto Todd Blanche", afirmó Bondi en ‌una declaración preparada a la que ‌tuvo acceso Reuters.

El legislador Robert García, de California, el ⁠principal demócrata del comité, dijo a la prensa que Bondi se negó a responder a preguntas relacionadas con Trump, afirmando que un abogado del Departamento de Justicia sentado a su ​lado "intervino y ‌le dijo a la exfiscal general que no iba a responder a esas preguntas".

Durante su mandato, el Departamento de Justicia afirmó que no haría pública información que pudiera exponer a las víctimas o comprometer las ⁠investigaciones en curso. Bondi se enfrentó a duras críticas por parte de los demócratas y algunos republicanos durante su mandato por su gestión de la divulgación de millones de documentos relacionados con Epstein.

Los demócratas y algunos republicanos acusaron a Bondi de intentar proteger a Trump del escrutinio. El mandatario se opuso a la divulgación ‌de la información hasta poco antes de que el Congreso aprobara por abrumadora mayoría una ley que ordenaba su divulgación.

La congresista demócrata Melanie Stansbury, de Nuevo México, dijo que Bondi comunicó a la comisión que el Departamento de Justicia había divulgado 3 millones ‌de los 6 millones de documentos relacionados con Epstein. "Esto es un encubrimiento", indicó.

En su declaración inicial ante el panel, Bondi reconoció "errores de ‌censura", pero no ⁠detalló cuáles fueron. También defendió la gestión del caso Epstein por parte de la Administración Trump ​y la publicación de los documentos. "Según mi leal saber y entender, el departamento facilitó todo lo requerido", señaló en su declaración, a la que tuvo acceso Reuters.

(Editado en español por Carlos Serrano)