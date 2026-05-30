No más ojeras: la mascarilla casera más simple para disminuirlas en minutos.

Existe una mascarilla casera muy simple que podés hacer para disminuir y aclarar las ojeras con tan solo un ingrediente natural. Lo mejor es que este ingrediente desinflama y aclara la piel, así que es probable que en minutos veas los resultados.

El ingrediente estrella es la manzanilla, una hierba medicinal muy valorada por sus propiedades antiinflamatorias, calmantes, digestivas y antioxidantes. Este truco fue compartido por Aura Mágica, creadora de contenido beauty.

Este truco con manzanilla te va a desinflamar y aclarar las ojeras en minutos. La manzanilla es antiinflamatoria y ayuda a reducir la hinchazón, aclara la piel y relaja los ojos cansados.

Cómo aclarar las ojeras con manzanilla

Ingredientes

1 sobre de té de manzanilla.

Agua fría.

Preparación

Agarrá una taza y meté el sobrecito de té de manzanilla con un chorro de agua fría. Dejá que repose unos minutos. Luego, sacá el sobre y cortalo para extraer todas las hierbas de manzanilla. Colocalas en un platito aparte. Separá el té que preparaste en la taza. Agregales a las hierbas un chorrito del té. Meté esa mezcla en la heladera durante 10 minutos para potenciar su efecto desinflamante. Colocá la manzanilla directamente en tus ojeras, ya sea con un pincel o con los dedos. Dejá actuar de 5 a 10 minutos.

Por qué la manzanilla es tan buena para las ojeras

La manzanilla es uno de los remedios naturales más utilizados para desinflamar la piel gracias a sus compuestos antioxidantes y antiinflamatorios. Por eso, suele ser una gran aliada para reducir la hinchazón debajo de los ojos, especialmente cuando las ojeras están relacionadas con cansancio, estrés o falta de sueño.

Además, contiene flavonoides y otros compuestos que ayudan a calmar la piel sensible del contorno de ojos. Su efecto refrescante, especialmente cuando se aplica fría, puede contribuir a disminuir la sensación de pesadez y darle a la mirada un aspecto más descansado en pocos minutos.

Otro de sus beneficios es que ayuda a mejorar visualmente el aspecto de las ojeras oscuras al aportar luminosidad a la zona. Si bien no elimina las ojeras de origen genético o estructural, sí puede ser un complemento útil para desinflamar, refrescar y revitalizar la mirada de forma rápida y económica.