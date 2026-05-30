Existe una mascarilla casera muy simple que podés hacer para disminuir y aclarar las ojeras con tan solo un ingrediente natural. Lo mejor es que este ingrediente desinflama y aclara la piel, así que es probable que en minutos veas los resultados.
El ingrediente estrella es la manzanilla, una hierba medicinal muy valorada por sus propiedades antiinflamatorias, calmantes, digestivas y antioxidantes. Este truco fue compartido por Aura Mágica, creadora de contenido beauty.
Este truco con manzanilla te va a desinflamar y aclarar las ojeras en minutos. La manzanilla es antiinflamatoria y ayuda a reducir la hinchazón, aclara la piel y relaja los ojos cansados.
Cómo aclarar las ojeras con manzanilla
Ingredientes
-
1 sobre de té de manzanilla.
-
Agua fría.
Preparación
-
Agarrá una taza y meté el sobrecito de té de manzanilla con un chorro de agua fría.
-
Dejá que repose unos minutos.
-
Luego, sacá el sobre y cortalo para extraer todas las hierbas de manzanilla. Colocalas en un platito aparte. Separá el té que preparaste en la taza.
-
Agregales a las hierbas un chorrito del té.
-
Meté esa mezcla en la heladera durante 10 minutos para potenciar su efecto desinflamante.
-
Colocá la manzanilla directamente en tus ojeras, ya sea con un pincel o con los dedos.
-
Dejá actuar de 5 a 10 minutos.
Por qué la manzanilla es tan buena para las ojeras
La manzanilla es uno de los remedios naturales más utilizados para desinflamar la piel gracias a sus compuestos antioxidantes y antiinflamatorios. Por eso, suele ser una gran aliada para reducir la hinchazón debajo de los ojos, especialmente cuando las ojeras están relacionadas con cansancio, estrés o falta de sueño.
Además, contiene flavonoides y otros compuestos que ayudan a calmar la piel sensible del contorno de ojos. Su efecto refrescante, especialmente cuando se aplica fría, puede contribuir a disminuir la sensación de pesadez y darle a la mirada un aspecto más descansado en pocos minutos.
Otro de sus beneficios es que ayuda a mejorar visualmente el aspecto de las ojeras oscuras al aportar luminosidad a la zona. Si bien no elimina las ojeras de origen genético o estructural, sí puede ser un complemento útil para desinflamar, refrescar y revitalizar la mirada de forma rápida y económica.