Mundial 2026: los dos jugadores que Lionel Scaloni no incluyó en la lista a pesar de su gran momento en Europa

Scaloni presentó su lista este jueves.

Hace unas horas, Lionel Scaloni dio a conocer la lista de los 26 jugadores que irán por la defensa del título en el Mundial 2026. Si bien la mayoría de los integrantes del plantel de la Selección Argentina son viejos conocidos de la nómina de Qatar 2022, la citación también incluyó a otros de los más nuevos del conjunto nacional, tales como Nico Paz, Valentín Barco y José Manuel López, quien apenas suma tres partidos con el equipo.

Por fuera de las estrellas que quedaron afuera como Alejandro Garnacho o Paulo Dybala, el entrenador también dejó a un costado a otros jugadores que habían estado en el radar y aún mantenían vivas las esperanzas de representar a la Selección en la Copa del Mundo. Uno de ellos es Matías Soulé, el delantero de la Roma que tuvo una notable campaña en Italia con siete goles y ocho asistencias en 42 partidos.

De hecho, el oriundo de Mar del Plata había sido incluido en la prelista y había acompañado al grupo como suplente en el cruce con Chile por las Eliminatorias Sudamericanas en septiembre del 2024. Incluso, este miércoles el extremo derecho había advertido que soñaba con formar parte del Mundial a pesar de no haber tenido su debut oficial, aunque sabía que iba a ser muy complicado por la alta competencia.

Por otro lado, está el caso de Emiliano Buendía, el compañero del Dibu Martínez en el Aston Villa que viene de brillar en la final de la Europa League. Tal es así que el delantero anotó uno de los goles y asistió en el otro para la victoria por 3-0 sobre el Friburgo que le dio el título a los dirigidos por Unai Emery en Estambul la semana pasada, por lo que su ausencia fue una de las sorpresas en la lista, aunque no demasiado.

Y es que a pesar de su gran momento en el fútbol europeo, Buendía apenas ha disputado dos partidos bajo el mando de Scaloni, uno ante Colombia en febrero del 2022 por las Eliminatorias y otro en el amistoso sobre Angola de noviembre del año pasado. A eso se suma que el jugador del Aston Villa ni siquiera fue tenido en cuenta para los amistosos de marzo contra Mauritania y Zambia, del mismo modo que sucedió con Soulé.

Buendía fue el mejor jugador de la final de la Europa League.

La lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026