Qué es la lesión de Messi, a días del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026

La lesión de Lionel Messi, a días de que la Selección Argentina debute en el Mundial 2026.

A falta de poco más de dos semanas para el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, la lesión de Lionel Messi aún da señales de incertidumbre para el cuerpo técnico de Lionel Scaloni. Aunque los estudios descartaron una lesión grave, su estado físico se convirtió en uno de los principales focos de atención de cara a la defensa del título mundial.

Qué lesión tiene Lionel Messi

La preocupación comenzó durante el triunfo de Inter Miami por 6-4 frente a Philadelphia Union, el pasado 24 de mayo por la Major League Soccer (MLS). A los 72 minutos del encuentro, Messi pidió el cambio luego de sentir una molestia en la parte posterior de la pierna izquierda.

Tras realizarle los estudios médicos correspondientes, el club estadounidense confirmó que el capitán de la Selección Argentina sufrió una sobrecarga muscular asociada a fatiga en el isquiotibial izquierdo.

El parte médico que comunicó Inter Miami sobre Messi.

Se trata de una dolencia frecuente en futbolistas de alta competencia, especialmente en etapas de gran exigencia física y acumulación de partidos. Aunque el diagnóstico descartó un desgarro o una lesión de mayor gravedad, la situación obliga a seguir de cerca su evolución.

La principal preocupación no pasa por una baja inmediata, sino por el impacto que esta molestia podría tener en la preparación física de Messi de cara al Mundial 2026.

Por qué el isquiotibial es una zona sensible para los futbolistas

Los músculos isquiotibiales se ubican en la parte posterior del muslo y cumplen una función clave en acciones explosivas como los piques, cambios de dirección y aceleraciones.

Una sobrecarga muscular suele aparecer cuando el músculo trabaja por encima de sus límites habituales o no logra recuperarse completamente entre esfuerzos. Si bien no implica una rotura fibrilar, puede convertirse en una lesión más seria si el futbolista no respeta los tiempos de recuperación.

Por esa razón, el cuerpo médico de Inter Miami y el de la Selección Argentina mantienen una vigilancia permanente sobre el estado del capitán. El club informó que los plazos para su regreso dependerán de la evolución clínica y funcional del jugador, por lo que no existe una fecha definida para volver a competir.

La preocupación de Lionel Scaloni antes del Mundial 2026

El episodio generó inquietud en el entorno de la "Albiceleste", especialmente dado que ocurre en la recta final hacia el Mundial 2026 y, sobre todo, porque aún no se sabe cuándo podrá entrenar con normalidad.

Scaloni reconoció públicamente que la situación fue seguida con atención desde la concentración argentina. "Estábamos viendo el partido y nos dimos cuenta de que pidió el cambio porque no estaba bien. Las primeras noticias no son tan malas. Ahora hay que esperar cómo evoluciona y qué muestran los estudios", explicó el entrenador en declaraciones a DSports.

Si bien las señales iniciales son positivas, el objetivo principal será que Messi llegue al torneo con ritmo futbolístico y en plenitud física. El capitán argentino cumplirá un rol determinante en una Selección Argentina que buscará defender el título obtenido en Qatar 2022 y volver a competir por la corona mundial.

Cómo afecta esta situación a la preparación de la Selección Argentina

La planificación del cuerpo técnico podría sufrir algunos ajustes dependiendo de la evolución del rosarino. Messi tiene previsto incorporarse a los entrenamientos del seleccionado en Estados Unidos, donde realizará tareas de acondicionamiento específicas para evitar riesgos innecesarios.

Antes del debut mundialista, Argentina disputará dos amistosos preparatorios:

Honduras, el 6 de junio en Texas.

Islandia, el 9 de junio en Alabama.

Por el momento, no está garantizada la presencia del capitán en ambos encuentros y todo indica que no estará en cancha. La decisión dependerá de las sensaciones físicas del jugador y de las evaluaciones médicas durante los primeros días de trabajo.

Cuándo debuta la Selección Argentina en el Mundial 2026

Argentina iniciará su camino en el Mundial 2026 el próximo 16 de junio frente a Argelia en Kansas City. El encuentro marcará el comienzo de la defensa del título conseguido en Qatar y tendrá a Lionel Messi como principal referencia futbolística y emocional del plantel.

Por ahora, el diagnóstico ofrece tranquilidad moderada. No existe una lesión estructural importante, pero sí una advertencia sobre el desgaste físico acumulado por el capitán. En la Selección Argentina saben que cada día de recuperación será clave para que el mejor jugador del mundo llegue en las mejores condiciones posibles a una nueva cita mundialista.