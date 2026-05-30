Vingegaard se lleva la victoria en la penúltima etapa del Giro y consolida su liderato

Giro de Italia - Etapa 20 - Gemona del Friuli a Piancavallo

El líder de la clasificación general, Jonas ‌Vingegaard, lanzó ‌un ataque durante la exigente subida final para hacerse con la victoria en la vigésima etapa del Giro de Italia el sábado, asegurándose así el triunfo en ​la prueba siempre ⁠que cruce la línea de ‌meta el domingo en ⁠Roma.

El danés de 29 ⁠años, que ganó dos veces el Tour de Francia antes de imponerse ⁠en la Vuelta a España ​el año pasado, está ‌a punto de ‌hacerse con su cuarto gran título, ⁠ya que cuenta con una ventaja de cinco minutos y 22 segundos sobre el segundo ​clasificado, Felix ‌Gall.

El austriaco Gall terminó segundo tras no poder alcanzar a Vingegaard en los últimos 11 kilómetros, mientras que el ⁠australiano Jai Hindley completó el podio.

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La etapa final del domingo en Roma será un desfile de la victoria para Vingegaard, debutante en el Giro, ya que la clasificación general ya ‌no está en juego.

"Hoy se decidía todo, así que decidimos ir a por todas en la etapa (...) Haber ganado ya cinco etapas aquí ‌y tener una ventaja sólida de cara a mañana es especial para mí", ‌dijo Vingegaard, ⁠que lleva el maillot rosa de líder de la ​general desde la etapa 14.

Con información de Reuters