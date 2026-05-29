Es igual de sociable que un perro e ideal para espacios chicos: la mascota perfecta para principiantes.

El perro no es la única mascota sociable, inteligente y cariñosa. Existe un animal mucho más chiquito que en los últimos años se volvió muy popular por su personalidad y su practicidad, ya que son perfectos para principiantes y personas que viven en departamentos o espacios reducidos.

Se trata de los cobayos o conejillos de Indias. Aunque muchos puedan creer que son poco expresivos, quienes conviven con cobayos aseguran que pueden formar vínculos muy cercanos con sus dueños. Incluso suelen reconocer voces, horarios y hasta reaccionar cuando escuchan a las personas con las que conviven.

Por qué muchas personas comparan a los cobayos con los perros

Uno de los aspectos más interesantes de los cobayos es lo sociables y expresivos que pueden ser. Son animales muy comunicativos que emiten distintos sonidos para expresar hambre, emoción, miedo o felicidad. Incluso muchos dueños aseguran que saludan a sus dueños, perciben cuando llegan o reaccionan cuando escuchan abrir la heladera.

Además, disfrutan muchísimo de la interacción humana y suelen acostumbrarse rápido al contacto cotidiano. Muchos cobayos aprenden a relajarse cuando los acarician y buscan compañía.

Es importante señalar que, a diferencia de otras mascotas pequeñas más independientes, los cobayos necesitan interacción y compañía constante. Por eso, especialistas recomiendan que vivan en pareja o grupos de varias personas, ya que estar muchas horas en aislamiento puede afectar a su bienestar.

Por qué los cobayos son ideales para departamentos y espacios chicos

Uno de los motivos por los que los cobayos se volvieron tan populares es su facilidad para adaptarse a la vida en interiores. No necesitan paseos diarios ni grandes espacios abiertos, por lo que muchas personas los consideran una excelente opción para departamentos.

Sin embargo, esto no significa que no requieran cuidados específicos. Los expertos recomiendan que tengan un espacio amplio y cómodo, escondites, juguetes y tiempo fuera de la jaula para explorar de manera segura.

Además, necesitan una alimentación muy particular basada principalmente en verduras, heno y alimento balanceado para cobayos. Además requieren vitamina C diariamente, porque al igual que los humanos no la pueden producir por sí solos.

Otra ventaja es que suelen ser mascotas relativamente silenciosas, limpias y fáciles de mantener en comparación con animales más grandes. Además, muchas personas los consideran ideales para principiantes porque tienen un temperamento dócil, rara vez muestran agresividad y pueden acostumbrarse muy rápido a las rutinas del hogar.

Gracias a su personalidad sociable, su tamaño pequeño y sus cuidados relativamente simples, los cobayos se convirtieron en una de las mascotas más elegidas por quienes buscan compañía, afecto y una convivencia tranquila dentro de espacios reducidos.