River enfrentará al ganador de Santa Fe-Caracas en octavos de final de la Copa Sudamericana

River Plate enfrentará al ganador del duelo entre Santa Fe y Caracas en los octavos de final de la Copa Sudamericana, según lo determinó un sorteo realizado el viernes por la Conmebol.
Boca, por su parte, se medirá con O'Higgins de Chile tras pasar a este torneo luego de no avanzar en la Copa Libertadores, para definir el rival de Recoleta de Paraguay en esa instancia.
La fase de los 16 mejores del torneo, el segundo en importancia en la región, se jugará a partir de julio, cuando finalice la disputa del Mundial en Norteamérica.
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Los playoffs serán entre el 21 y el 30 de julio y los duelos decisivos en agosto.
La final está programada para el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla.
Los cruces quedaron conformados de la siguiente manera:
Ganador entre Boca Juniors y O'Higgins vs. Recoleta
Ganador entre Sporting Cristal y RB Bragantino vs. Atlético Mineiro
Ganador entre Lanús y Cienciano vs. Botafogo
Ganador entre Independiente Medellín y Vasco Da Gama vs. Olimpia
Ganador entre Santa Fe y Caracas vs. River Plate
Ganador entre Nacional y Tigre vs. Montevideo City Torque
Ganador entre Universidad Central y Santos vs. Macará
Ganador entre Bolívar y Gremio vs. Sao Paulo
Con información de Reuters