River enfrentará al ganador de Santa Fe-Caracas en octavos de final de la Copa Sudamericana

FOTO ARCHIVO-Fausto Vera de River Plate celebra con Maximiliano Salas tras marcar en un partido de la Copa Sudamericana ante Blooming

River Plate enfrentará al ganador del duelo entre Santa ‌Fe y ‌Caracas en los octavos de final de la Copa Sudamericana, según lo determinó un sorteo realizado el viernes por la Conmebol.

Boca, por su parte, se ​medirá con ⁠O'Higgins de Chile tras pasar ‌a este torneo luego ⁠de no avanzar ⁠en la Copa Libertadores, para definir el rival de Recoleta de ⁠Paraguay en esa instancia.

La fase ​de los 16 ‌mejores del torneo, el ‌segundo en importancia en la ⁠región, se jugará a partir de julio, cuando finalice la disputa del Mundial en ​Norteamérica.

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Los ‌playoffs serán entre el 21 y el 30 de julio y los duelos decisivos en agosto.

La final está ⁠programada para el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Los cruces quedaron conformados de la siguiente manera:

Ganador entre Boca Juniors y O'Higgins vs. Recoleta

Ganador entre ‌Sporting Cristal y RB Bragantino vs. Atlético Mineiro

Ganador entre Lanús y Cienciano vs. Botafogo

Ganador entre Independiente Medellín y Vasco Da Gama vs. ‌Olimpia

Ganador entre Santa Fe y Caracas vs. River Plate

Ganador entre Nacional ‌y Tigre ⁠vs. Montevideo City Torque

Ganador entre Universidad Central y ​Santos vs. Macará

Ganador entre Bolívar y Gremio vs. Sao Paulo

Con información de Reuters