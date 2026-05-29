Crece el misterio en Córdoba por Agostina Vega: apareció abandonado un auto rojo y podría ser el que mencionó el único detenido

La búsqueda de Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba, sumó este viernes un nuevo elemento de interés. Un auto rojo abandonado fue localizado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra. El vehículo coincide con el modelo que Claudio Barrelier, el único detenido e imputado hasta el momento, había mencionado en su declaración cuando intentó explicar qué ocurrió con la joven.

Según el relato del acusado, Agostina se habría subido sola a un Volkswagen Gol rojo. Sin embargo, un video incorporado posteriormente al expediente contradijo esa versión: allí se ve a la adolescente ingresando junto a Barrelier a un domicilio del barrio Cofico. Ahora, la aparición de un rodado de similares características reabrió la pregunta sobre si existe una conexión real con el caso.

Las primeras averiguaciones descartaron al dueño del auto

Fuentes judiciales consultadas por este medio indicaron que, al llegar al lugar, los investigadores consultaron a vecinos de la zona. Estos afirmaron que el automóvil pertenece a personas del barrio y no a Barrelier. De todas formas, la Justicia no descartó por completo que pueda estar vinculado al caso, ya que se investiga si el detenido tuvo acceso al vehículo o si se trata de una coincidencia.

Paralelamente, la policía recibió información sobre otra pista: una camioneta Amarok que también podría pertenecer al acusado y que estaría estacionada en otro punto de la ciudad. Los efectivos trabajan para dar con ese rodado.

Nuevos allanamientos y movimientos policiales

Este viernes, antes de las 8.30, se realizó un allanamiento en la vivienda de Barrelier, ubicada en el barrio Cofico. Los investigadores sospechan que pudo haber habido movimientos durante la noche dentro del inmueble. En paralelo, se registraron intensos operativos en distintos puntos de la capital cordobesa.

El padre de Agostina salió rápidamente de su domicilio acompañado por efectivos, mientras que la abuela de la adolescente declaró a la prensa que las autoridades les dieron “todas las esperanzas” y que aguardan novedades importantes en las próximas horas.

La querella no descarta la hipótesis de trata

La causa está a cargo del fiscal Raúl Garzón, quien analiza cámaras de seguridad, teléfonos celulares y testimonios para reconstruir los movimientos de Agostina desde la noche de su desaparición. La abogada Fernanda Alaniz, representante del padre de la joven, sostuvo que la situación “es mucho más grave” de lo que se manejaba inicialmente. “No descartamos un caso de trata. Esto está escalando, no hablamos de una travesura de adolescente, acá hay algo más grave y la clave de todo esto es Barrelier”, afirmó.

La letrada también confirmó que el padre reconoció a su hija en el video que forma parte del expediente y aseguró que Agostina fue engañada por el acusado. Mientras tanto, la Justicia continúa con las pericias y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.