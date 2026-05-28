Sinner alega fatiga tras su derrota en París y piensa en descansar antes de Wimbledon

Jannik Sinner de Italia reacciona durante su partido contra Juan Manuel Cerundolo de Argentina en el quinto día en el Stade Roland Garros

Jannik ​Sinner afirmó que su falta de energía en la sorprendente derrota del jueves en Roland Garros se debió a ‌una combinación de factores, ‌entre ellos una larga gira sobre tierra batida, durante la cual disputó y ganó tres torneos consecutivos para llegar a París como favorito.

Sinner, que aspiraba a su primer título sobre la tierra parisina y a completar el Grand Slam de carrera en ausencia de su lesionado rival Carlos Alcaraz, cayó en segunda ronda ​por 3-6, 2-6, ⁠7-5, 6-1 y 6-1 ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo.

Tras ‌los títulos de Montecarlo, Madrid y Roma, y ⁠una cómoda victoria en su debut ⁠en París, Sinner se vino abajo en la pista Philippe Chatrier.

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"En general se dieron muchas circunstancias (...) Jugué mucho y no tuve mucho ⁠tiempo para recuperarme", declaró Sinner en una sala de ​prensa abarrotada. "Llegué aquí, primer partido, muy bien, ‌muy sólido (...) aunque terminé tarde, pero ‌no excesivamente tarde".

"Esta mañana no dormí bien. Cuando me ⁠desperté, me costó un poco, pero estas cosas pueden pasar. Normalmente, en los Grand Slams hay un par de días en los que no te sientes a la perfección", comentó. "Hoy ha ​sido uno ‌de esos días".

Aunque el calor y la humedad a menudo han hecho tropezar a Sinner en los grandes eventos, el número uno del mundo, natural del Tirol del Sur, en el norte de Italia, dijo que ⁠se sentía a gusto en París a pesar de que el mercurio superaba los 30 grados centígrados.

"Shanghái (en octubre) fue muy duro. La humedad era alta", comentó Sinner sobre su retirada en la ciudad china. "Australia fue muy calurosa (este año), lo recuerdo. Es diferente cuando juegas en pista dura, porque el calor también viene desde abajo".

"Aquí hacía ‌calor, pero se estaba bien. No era como si me estuviera muriendo por el calor. Hoy ha sido un escenario completamente diferente, pero estas cosas pueden pasar", señaló. "Es difícil de aceptar, por supuesto, dada la situación en la que me encontraba y teniendo en ‌cuenta todo, pero ahora tengo mucho tiempo para recuperarme".

Sinner dijo que se planteará saltarse los torneos de preparación sobre hierba antes de que ‌comience la defensa ⁠de su título en Wimbledon, donde el cuadro principal arranca el 29 de junio.

"Probablemente no jugaré ningún ​torneo sobre hierba antes (de Wimbledon)", indicó. "Necesito de verdad un tiempo de descanso para recuperarme por completo, también mentalmente, y luego estar listo para volver a la acción".

(Editado en español por Carlos Serrano)