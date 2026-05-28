Vuelve el Fiat Duna: el clásico argentino renace en versión 2026 y apuesta a conquistar otra vez las calles.

Hubo una época en la Argentina en la que el Fiat Duna estaba en todas partes.Tres décadas después, ese ícono popular vuelve a escena con una reinterpretación moderna que mezcla nostalgia, tecnología y eficiencia, así sería el nuevo Fiat Duna 2026, un proyecto conceptual desarrollado con inteligencia artificial por la propia marca que ya genera impacto entre fanáticos de la marca y usuarios históricos del modelo.

La recreación fue realizada mediante Gemini, la inteligencia artificial de Google, y propone una actualización integral del sedán argentino más emblemático de Fiat. El resultado es un vehículo pensado para el presente, pero con el ADN intacto del modelo que marcó a generaciones.

Un diseño moderno con alma noventosa

El nuevo Duna mantiene la clásica silueta sedán de tres volúmenes que convirtió al modelo original en uno de los autos más reconocibles del país. Sin embargo, ahora adopta el lenguaje de diseño actual de Fiat, inspirado en modelos como el Cronos y el Fastback.

El frente incorpora ópticas LED con una firma lumínica que homenajea a los históricos faros cuadrados del Duna original. La parrilla frontal luce un renovado emblema de Fiat con detalles en color bronce y referencias a la bandera italiana, mientras que las líneas rectas conviven con curvas más aerodinámicas que mejoran la eficiencia y el consumo.

Pero hay algo que no cambió, su enorme baúl. El Duna 2026 conservaría uno de los sellos más valorados por las familias argentinas, con una capacidad de 525 litros, convirtiéndose nuevamente en uno de los líderes de su categoría.

El hipotético Duna 2026 sería fabricado en la planta de Ferreyra, Córdoba, donde actualmente Fiat produce el Cronos, uno de los autos más vendidos del país.

Motor turbo e híbrido: pensado para ahorrar

Debajo del capó aparece una de las grandes novedades del proyecto. El renovado Duna utilizaría el conocido motor 1.0 Turbo Firefly de tres cilindros que actualmente equipan modelos como el Pulse y el Fastback. La potencia alcanzaría los 120 caballos, con opciones de caja manual de cinco velocidades o transmisión automática CVT con siete marchas simuladas.

Sin embargo, el verdadero salto tecnológico estaría en la incorporación de un sistema Mild Hybrid o híbrido suave. Este esquema combina el motor turbo con una batería de litio de 12V y un pequeño impulsor eléctrico que asiste en aceleraciones y arranques urbanos.

Gracias a este sistema, el consumo promedio en ciudad rondaría apenas los 5,5 litros cada 100 kilómetros, una cifra extremadamente competitiva para el segmento y especialmente atractiva para taxistas, remiseros y conductores de aplicaciones de transporte.

Tecnología y seguridad a la altura de 2026

Si el viejo Duna era sinónimo de simpleza mecánica, esta reinterpretación apuesta por un salto tecnológico total. El interior incorpora tablero digital de 7 pulgadas y una pantalla multimedia flotante de 10 pulgadas con sistema Uconnect, compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos.

También suma cargador inalámbrico para celulares, climatizador automático con salidas traseras y tapizados reforzados para uso intensivo. Las versiones más equipadas ofrecerían terminaciones en cuero ecológico y detalles premium. En seguridad, el modelo se alinearía con las exigencias actuales del mercado, seis airbags de serie, control de estabilidad, asistente de arranque en pendientes y frenado autónomo de emergencia formarían parte del equipamiento básico.

Fabricación nacional y apuesta sustentable

El hipotético Duna 2026 sería fabricado en la planta de Ferreyra, Córdoba, donde actualmente Fiat produce el Cronos, uno de los autos más vendidos del país. Además de compartir plataforma y proveedores nacionales, el proyecto apunta a una fuerte integración industrial argentina, cerca del 60% de las piezas serían de producción local.

La propuesta también incorpora una mirada sustentable. Parte de los materiales interiores estarían desarrollados con plásticos reciclados y redes de pesca recuperadas del Mar Argentino, mientras que la planta operaría con energías renovables para el ensamblaje del vehículo.

el posible regreso del Fiat Duna toca una fibra emocional muy fuerte en la Argentina.

Más allá de la tecnología o las cifras de consumo, el posible regreso del Fiat Duna toca una fibra emocional muy fuerte en la Argentina. El modelo original fue uno de los grandes protagonistas de los años 90 y logró construir una reputación basada en confiabilidad, bajo costo de mantenimiento y enorme practicidad.

Entre 1987 y comienzos de los 2000, el Duna se convirtió en uno de los autos más vendidos del país y en un verdadero fenómeno cultural. Para muchos argentinos representó el primer 0 km familiar, el vehículo de trabajo o incluso el auto con el que aprendieron a manejar.

Precio estimado y fecha de lanzamiento

Según la proyección realizada con inteligencia artificial, la gama arrancaría en torno a los 21,5 millones de pesos para la versión Drive manual y llegaría hasta los 26 millones para la variante Precision Mild Hybrid automática. El lanzamiento oficial podría concretarse durante el segundo semestre de 2026, acompañado por planes de ahorro especiales y financiación subsidiada para facilitar el acceso al primer 0 km y la renovación de flotas laborales.