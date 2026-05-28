Francisco Cerúndolo se entera en pleno partido de triunfo de su hermano sobre Sinner en París

El argentino Francisco Cerundolo en acción durante su partido de segunda ronda contra el francés Hugo Gaston en el Abierto de Francia

El argentino ​Francisco Cerúndolo, cabeza de serie número 25, intentaba salir airoso de su partido del Abierto de Francia el ‌jueves cuando los aficionados ‌empezaron a gritarle las últimas noticias desde la pista contigua, donde su hermano dio la gran sorpresa al derrotar al número uno del mundo, Jannik Sinner.

"'Tu hermano está ganando, tu hermano está ganando'", contó Francisco que le gritaban los espectadores durante los descansos, mientras su hermano menor Juan Manuel lograba una impresionante ​remontada contra Sinner, ⁠cuatro veces ganador de Grand Slam.

Francisco se recuperó tras perder ‌el primer set para vencer al francés Hugo ⁠Gaston por 2-6, 6-4, 6-2 y ⁠6-1 y alcanzar la tercera ronda, mientras que Juan Manuel remontó dos sets en contra para sorprender a Sinner por 3-6, ⁠2-6, 7-5, 6-1 y 6-1.

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La derrota puso fin a ​la racha de 30 victorias consecutivas de ‌Sinner y a sus aspiraciones de ‌conseguir su primer título de Roland Garros.

El italiano había ⁠llegado a París como gran favorito tras ganar los títulos de Masters de Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma esta temporada, pero el cabeza de serie número uno se ​vino abajo ‌físicamente tras ir ganando 5-1 en el tercer set.

Francisco, que estaba concediendo una entrevista en español a ESPN tras alcanzar él mismo la tercera ronda, dijo que solo se fue dando cuenta poco a poco ⁠de lo que estaba sucediendo en la pista contigua.

"No tenía ni idea", dijo Francisco. "Estaba sufriendo en mi propio partido y la gente no paraba de decirme: 'Tu hermano ha ganado, tu hermano ha ganado'".

"Y yo pensaba: 'Yo también tengo que ganar porque no puedo fallar ahora'".

Francisco, que le ha ganado dos veces a Sinner, dijo que al ‌principio pensó que Juan Manuel se encaminaba hacia la derrota después de que los miembros de la familia se separaron a primera hora del día.

"Miré para arriba y mi familia todavía no estaba", dijo. "Pregunté qué había pasado y me dijeron que iba perdiendo ‌por dos sets a uno. Yo dije: 'Bien, está luchando'".

Juan Manuel, número 56 del mundo, le dio la vuelta al partido después de ‌que Sinner se ⁠vio en apuros físicos al final del tercer set.

Francisco dijo que ahora celebrarían juntos tras haber ​alcanzado la tercera ronda de Roland Garros por primera vez.

"Es un orgullo enorme para toda la familia".

Con información de Reuters