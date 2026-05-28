Kicillof anunció una nueva convocatoria a universidades para investigaciones con empresas

El gobernador Axel Kicillof participó de la Expo FITBA 2026, que se desarrolla en el Teatro Argentino de La Plata y anunció que durante el mes de junio harán “una nueva convocatoria” por “$3.500 millones”. “Para nosotros, la ciencia, tecnología y universidad son una prioridad", afirmó ante empresarios y universidades. El FITBA (Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires) es un programa bonaerense diseñado para financiar proyectos conjuntos entre universidades, instituciones científicas y el sector productivo o público de la Provincia.

Junto a los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa; de Gobierno, Carlos Bianco; el subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación provincial, Federico Agüero, y el presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, Roberto Salvarezza, el mandatario recordó que FITBA se trata de “un programa que era necesario”, para “fortalecer lazos con las Universidades y las empresas bonaerenses”.

“Cuando lo lanzamos era otra era…Hablo de cuando la ciencia, la tecnología y la Universidad eran una prioridad para el gobierno nacional. Hoy tenemos que expresar nuestro repudio con lo que hace el gobierno nacional contra el sistema universitario, científico y tecnológico”, afirmó Kicillof y recibió aplausos de todos los presentes.

En tanto, Augusto Costa contó que había “13 proyectos” en el Congreso “de los casi 300 que se financiaron en el FITBA por $10 mil millones”. “Esta política llegó a 3 mil investigadores de la provincia de Buenos Aires”, agregó. Durante el congreso, los funcionarios recorrieron los stands y dialogaron con los presentes.

De qué se trata Expo FITBA

La Expo FITBA es una muestra orientada a la innovación bonaerense y las mejoras productivas que reúne a investigadoras, investigadores, universidades y empresas para mostrar cómo la ciencia y la tecnología impulsan las industrias de la Provincia. Durante la jornada se presentaron proyectos, dispositivos y prototipos FITBA distribuidos en 27 stands. Hubo paneles para compartir ideas, experiencias y desafíos y estuvieron presentes las universidades con asiento en la provincia de Buenos Aires.

El Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires forma parte de las políticas promovidas por el gobierno provincial para incentivar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en la Provincia. Es una herramienta crucial para el desarrollo científico y tecnológico de la región y es llevado adelante a través de la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación.

A lo largo de sus cuatro ediciones anteriores, la Provincia financió, junto al CFI, 284 proyectos de desarrollo tecnológico que beneficiaron a 184 mipymes y cooperativas y fortalecieron 100 políticas públicas provinciales y municipales en 68 municipios.

A valores de hoy, la convocatoria lleva invertidos más de 9.000 millones de pesos en el sector científico y tecnológico. Además movilizó a más de 3.000 investigadoras e investigadores de 38 universidades e instituciones de Ciencia y Tecnología para resolver problemáticas concretas.