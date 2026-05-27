Los 5 refuerzos que River busca de Europa para el mercado de pases: qué jugadores quiere Coudet

River Plate ya piensa en el mercado de pases y Eduardo “Chacho” Coudet apuntó a cinco futbolistas con presente en Europa.

Después de perder la final del Torneo Apertura ante Belgrano y con la clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana prácticamente asegurada, River Plate comenzó a planificar el próximo mercado de pases. Con Eduardo “Chacho” Coudet al mando del proyecto futbolístico, el club de Núñez ya tiene en carpeta a cinco futbolistas que militan en Europa y que podrían convertirse en refuerzos.

Más allá del buen presente internacional, en el cuerpo técnico y la dirigencia consideran que el plantel necesita un salto de calidad para competir en todos los frentes durante la segunda parte del año, luego de dos años consecutivos de malos resultados y refuerzos que no rindieron.

En este contexto también tendrá participación Pablo Longoria, el flamante director deportivo español que desembarcó en Núñez. Aunque no liderará este mercado, sí formará parte de las negociaciones y de la estrategia para acercar incorporaciones de jerarquía.

Los 5 refuerzos que quiere River en el mercado de pases

Thiago Almada

El nombre de Thiago Almada es uno de los que más seduce en River. El volante ofensivo no logró consolidarse en el Atlético de Madrid y en Europa ya se habla de una posible salida tras el Mundial 2026.

Durante la última temporada disputó 40 partidos, convirtió cuatro goles y entregó dos asistencias, aunque nunca consiguió continuidad absoluta en el equipo dirigido por Diego "Cholo" Simeone. De hecho, distintos medios españoles aseguran que el club lo considera transferible.

En River siguen atentamente su situación y entienden que podría abrirse una ventana para negociar. Sin embargo, reconocen que la operación es compleja por dos motivos: el alto costo del pase y el contrato vigente hasta 2030. Atlético de Madrid desembolsó cerca de 40 millones de euros para incorporarlo. Sin embargo, se analiza un préstamo de un año sin opción de compra.

Giovani Simeone

River también busca un delantero de peso y Giovani Simeone aparece como una alternativa muy fuerte para reforzar el ataque. El atacante argentino viene de marcar 11 goles en Torino y cuenta con experiencia en las principales ligas europeas, además de pasos por la Selección Argentina. En Núñez creen que puede ser la referencia ofensiva que necesita el equipo después de varias lesiones y salidas importantes en la delantera.

Además, el propio “Cholito” reconoció públicamente hace algunos meses que le gustaría jugar en River, algo que alimentó la ilusión de los hinchas. Actualmente tiene contrato con Napoli hasta 2028, aunque desde el entorno del jugador no descartan analizar una salida si aparece una propuesta deportiva convincente.

Facundo Buonanotte

Otro de los futbolistas apuntados por River es Facundo Buonanotte. El mediapunta surgido en Rosario Central tuvo muy poca continuidad durante la temporada entre Chelsea y Leeds y eso despertó el interés del club de Núñez. La dirigencia ya mantuvo contactos con su entorno y recibió una señal positiva: el futbolista no descarta regresar al fútbol argentino si aparece un proyecto competitivo.

Buonanotte pertenece a Brighton y su préstamo en Leeds finaliza el 30 de junio, por lo que deberá regresar al club dueño de su ficha para definir su futuro. River analiza la posibilidad de pedirlo a préstamo, aunque sabe que no será sencillo.

Según Transfermarkt, el jugador que participó con la Selección Argentinaa tiene una cotización cercana a los 16 millones de euros. En la última temporada apenas sumó 12 partidos oficiales entre Chelsea y Leeds, con un gol y dos asistencias.

Mauro Icardi

Mauro Icardi también figura entre los delanteros que interesan en River para el próximo mercado de pases. El atacante, de 33 años, finaliza su contrato con Galatasaray en junio y en Núñez entienden que podría convertirse en una oportunidad de mercado muy importante.

No obstante, el club turco ya le presentó una oferta de renovación cercana a los 10 millones de euros anuales. Hasta el momento, el ex Inter no respondió y su futuro continúa abierto.

En caso de rechazar esa propuesta, River planea avanzar para intentar convencerlo de regresar al fútbol argentino. Su experiencia internacional y su capacidad goleadora lo convierten en una opción que seduce tanto a la dirigencia como al cuerpo técnico.

Nicolás Domínguez

El quinto nombre que aparece en carpeta es Nicolás Domínguez. No es la primera vez que River intenta incorporarlo, pero ahora el interés volvió a tomar fuerza por pedido expreso de Coudet. El entrenador considera fundamental sumar un volante mixto, con capacidad de recuperación y despliegue, y cree que el ex Vélez encaja perfectamente en ese perfil.

River ya se comunicó con el entorno del mediocampista para conocer su situación y en los próximos días podría haber conversaciones formales con Nottingham Forest.

Domínguez disputó 36 partidos en la última temporada y mantiene contrato con el club inglés hasta junio de 2028. Por eso, en Núñez saben que cualquier negociación demandará una inversión importante.