Impuesto a las Ganancias: a partir de qué monto paga un trabajador en mayo 2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas y deducciones del Impuesto a las Ganancias que rigen durante el primer semestre de 2026, en función de la inflación registrada entre julio y diciembre del año pasado. Los nuevos parámetros se aplican a los haberes de enero a junio, y por lo tanto impactan de lleno en los sueldos de mayo de 2026.

La actualización se calculó a partir del 14,29% de inflación semestral, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con ese porcentaje, ARCA ajustó el mínimo no imponible, las deducciones personales y las escalas progresivas del tributo.

Desde qué sueldo se empieza a pagar Ganancias en mayo de 2026

El impuesto no alcanza a todos los trabajadores: solo tributan quienes superan un piso de ingresos, que varía según la situación familiar. El cálculo parte del salario bruto y luego descuenta aportes obligatorios y deducciones personales.

Para el período enero–junio de 2026, los umbrales son los siguientes:

Trabajador soltero sin hijos: paga Ganancias si el salario bruto supera $2.998.725 mensuales (neto aproximado de $2.488.942).

Trabajador soltero con un hijo: comienza a tributar con un ingreso neto desde $2.692.757 .

Trabajador soltero con dos hijos: el piso se ubica en un neto de $2.896.573 .

Trabajador casado con dos hijos: el umbral estimado de ingreso neto asciende a $3.300.726.

Estos valores rigen también para los sueldos que se cobran en mayo.

Ganancias: cuánto se paga en febrero

Nuevas deducciones personales actualizadas por ARCA

ARCA difundió los montos anuales y el promedio mensual para las principales deducciones. Estas cifras reducen la base imponible sobre la cual se calcula el impuesto y se acumulan mes a mes a lo largo del semestre.

Cónyuge o Unión Convivencial

Monto anual: $4.851.964,66

Promedio mensual: $404.330,38

Hijo

Monto anual: $2.446.863,48

Promedio mensual: $203.905,29

Hijo incapacitado para el trabajo

Monto anual: $4.893.726,96

Promedio mensual: $407.810,58

A estas deducciones se suma la deducción especial, que también se incrementa y tiene un peso clave en el cálculo final del impuesto.

Cómo calcular las escalas de Ganancias

Escala del Impuesto a las Ganancias (enero–junio 2026)

ARCA publicó la escala progresiva que se aplica sobre las remuneraciones acumuladas del semestre. El impuesto se calcula por tramos, con una alícuota creciente.

Ganancia neta acumulada Impuesto a pagar Hasta $2.000.030,09 5% De $2.000.030,09 a $4.000.060,17 $100.001,50 + 9% sobre excedente De $4.000.060,17 a $6.000.090,26 $280.004,21 + 12% sobre excedente De $6.000.090,26 a $9.000.135,40 $520.007,82 + 15% sobre excedente De $9.000.135,40 a $18.000.270,80 $970.014,59 + 19% sobre excedente De $18.000.270,80 a $27.000.406,20 $2.680.040,32 + 23% sobre excedente De $27.000.406,20 a $40.500.609,30 $4.750.071,46 + 27% sobre excedente De $40.500.609,30 a $60.750.913,96 $8.395.126,30 + 31% sobre excedente Más de $60.750.913,96 $14.672.720,74 + 35% sobre excedente

Con estas tablas oficiales, los empleados pueden revisar sus recibos de sueldo y anticipar si quedarán alcanzados por el impuesto en mayo. Además, el mecanismo de liquidación contempla compensaciones automáticas: si hubo retenciones de más en meses anteriores, la diferencia se devuelve en los pagos siguientes.