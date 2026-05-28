Impuesto a las Ganancias: a partir de qué monto paga un trabajador en mayo 2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas y deducciones del Impuesto a las Ganancias que rigen durante el primer semestre de 2026, en función de la inflación registrada entre julio y diciembre del año pasado. Los nuevos parámetros se aplican a los haberes de enero a junio, y por lo tanto impactan de lleno en los sueldos de mayo de 2026.
La actualización se calculó a partir del 14,29% de inflación semestral, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con ese porcentaje, ARCA ajustó el mínimo no imponible, las deducciones personales y las escalas progresivas del tributo.
Desde qué sueldo se empieza a pagar Ganancias en mayo de 2026
El impuesto no alcanza a todos los trabajadores: solo tributan quienes superan un piso de ingresos, que varía según la situación familiar. El cálculo parte del salario bruto y luego descuenta aportes obligatorios y deducciones personales.
Para el período enero–junio de 2026, los umbrales son los siguientes:
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Trabajador soltero sin hijos: paga Ganancias si el salario bruto supera $2.998.725 mensuales (neto aproximado de $2.488.942).
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Trabajador soltero con un hijo: comienza a tributar con un ingreso neto desde $2.692.757.
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Trabajador soltero con dos hijos: el piso se ubica en un neto de $2.896.573.
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Trabajador casado con dos hijos: el umbral estimado de ingreso neto asciende a $3.300.726.
Estos valores rigen también para los sueldos que se cobran en mayo.
Nuevas deducciones personales actualizadas por ARCA
ARCA difundió los montos anuales y el promedio mensual para las principales deducciones. Estas cifras reducen la base imponible sobre la cual se calcula el impuesto y se acumulan mes a mes a lo largo del semestre.
Cónyuge o Unión Convivencial
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Monto anual: $4.851.964,66
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Promedio mensual: $404.330,38
Hijo
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Monto anual: $2.446.863,48
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Promedio mensual: $203.905,29
Hijo incapacitado para el trabajo
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Monto anual: $4.893.726,96
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Promedio mensual: $407.810,58
A estas deducciones se suma la deducción especial, que también se incrementa y tiene un peso clave en el cálculo final del impuesto.
Escala del Impuesto a las Ganancias (enero–junio 2026)
ARCA publicó la escala progresiva que se aplica sobre las remuneraciones acumuladas del semestre. El impuesto se calcula por tramos, con una alícuota creciente.
|Ganancia neta acumulada
|Impuesto a pagar
|Hasta $2.000.030,09
|5%
|De $2.000.030,09 a $4.000.060,17
|$100.001,50 + 9% sobre excedente
|De $4.000.060,17 a $6.000.090,26
|$280.004,21 + 12% sobre excedente
|De $6.000.090,26 a $9.000.135,40
|$520.007,82 + 15% sobre excedente
|De $9.000.135,40 a $18.000.270,80
|$970.014,59 + 19% sobre excedente
|De $18.000.270,80 a $27.000.406,20
|$2.680.040,32 + 23% sobre excedente
|De $27.000.406,20 a $40.500.609,30
|$4.750.071,46 + 27% sobre excedente
|De $40.500.609,30 a $60.750.913,96
|$8.395.126,30 + 31% sobre excedente
|Más de $60.750.913,96
|$14.672.720,74 + 35% sobre excedente
Con estas tablas oficiales, los empleados pueden revisar sus recibos de sueldo y anticipar si quedarán alcanzados por el impuesto en mayo. Además, el mecanismo de liquidación contempla compensaciones automáticas: si hubo retenciones de más en meses anteriores, la diferencia se devuelve en los pagos siguientes.