Láseres y tratamientos reafirmantes faciales impulsan nueva ola turística a Corea del Sur

La mexicana María Zu visitó Seúl por primera vez hace ocho años para recorrer las cafeterías y los parques de la capital surcoreana, pero dedicó gran parte de ‌su último viaje en abril a acudir ‌a clínicas de cuidado de la piel, bajo la mirada de médicos que manejaban aparatos láser y agujas de inyección.

"Nos sentimos seguras viniendo a este país para cuidarnos el rostro", afirmó esta consultora afincada en Dubái, una de los millones de entusiastas de la belleza que ahora impulsan las cifras turísticas y la economía de Corea del Sur al abarrotar sus miles de clínicas de cuidado de la piel.

Pero hoy en día, turistas como Zu buscan tratamientos como la terapia de luz roja ​o el Botox para suavizar ⁠las arrugas, así como el "lifting cutáneo" por ultrasonidos para reafirmar la mandíbula, y no solo las ‌rinoplastias y las cirugías de doble párpado de años anteriores.

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"El crecimiento del número ⁠de pacientes extranjeros está superando al de los turistas extranjeros", ⁠afirmó Hong Seung-wook, director del departamento de negocios sanitarios globales del Instituto de Desarrollo de la Industria Sanitaria de Corea. Su departamento tiene el encargo del Ministerio de Sanidad del país de atraer a ⁠pacientes extranjeros.

VISITANTES EXTRANJEROS GASTAN MÁS EN SERVICIOS MÉDICOS

Algo más de 2 millones de extranjeros ​visitaron Corea del Sur el año pasado para recibir tratamiento médico, casi ‌el doble de la cifra de 2024, que ‌fue de 1,17 millones, informó el Ministerio de Salud en abril.

"Ahora vemos que los turistas ⁠extranjeros gastan más en servicios médicos que en turismo en Corea", afirmó Hong, añadiendo que las autoridades sanitarias esperaban mantener este impulso promoviendo servicios como los tratamientos antienvejecimiento entre los visitantes de mediana edad.

Zu, una antigua azafata que ha visitado Corea del Sur al menos seis veces, dijo que solía ​incluir varios tratamientos ‌no invasivos en un solo viaje.

Se trata de una tendencia al alza que se refleja en hashtags como #koreaglowup, muy popular entre los usuarios de redes sociales como Instagram.

Los principales atractivos son el costo y la experiencia de Corea del Sur en técnicas de belleza, lo que le permite ofrecer tecnologías y técnicas que a menudo se adelantan en ⁠años a las de Occidente.

Varias visitantes comentaron a Reuters que los tratamientos para el cuidado de la piel en Corea del Sur podían ser hasta un 20% más baratos que en sus países de origen, mientras que la comunicación no suponía ningún problema, ya que muchas clínicas contaban con coordinadores multilingües.

"Me gusta que haya una variedad de tratamientos de K-beauty en general que ni siquiera se ofrecen en Estados Unidos", dijo Cindy Gu, una editora de videos de redes sociales de 30 años procedente de Estados Unidos.

Estaba esperando para someterse ‌a un tratamiento de lifting facial en Lienjang, una clínica de belleza situada en el lujoso distrito de Gangnam, en Seúl.

LA COMPETENCIA ES LA CLAVE DE LA ASEQUIBILIDAD

La competencia es la clave de la asequibilidad, afirmó Se-rin Lee, directora del departamento de dermatología estética de Lienjang, ya que hay muchísimas clínicas de belleza en Corea del Sur.

"La competencia está haciendo bajar los precios de los servicios", dijo, y añadió que ‌Lienjang atiende a un promedio de unos 100 pacientes extranjeros al día, cada uno con un gasto promedio de unos 1,5 millones de wones (1.000 dólares).

Unas 15.000 clínicas ofrecen tratamientos para el cuidado de la piel, la mayoría ‌de ellas dirigidas por ⁠médicos generales en lugar de dermatólogos, según la Asociación de Dermatólogos de Corea.

"Corea está haciendo un trabajo realmente excelente en muchos ámbitos, no solo en el cuidado ​de la piel", dijo Zu, añadiendo que estaba trabajando en un proyecto para ofrecer experiencias a los viajeros que visitan Corea y conectar el país con el mundo. "Ahora mi sueño es vivir aquí".

Con información de Reuters