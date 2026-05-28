ATE Santa Cruz no cede un centímetro y mantiene el acampe frente a Economía: exigen a Vidal la apertura paritaria

En medio de la crisis económica, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Santa Cruz confirmó que continuará por tiempo indeterminado con el acampe instalado frente a la sede del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura, ubicado en pleno centro de Río Gallegos. La medida de fuerza se enmarca en un fuerte reclamo por la apertura inmediata de la mesa de paritarias salariales y respuestas concretas por parte del gobierno de Claudio Vidal.

La protesta ya superó la semana de permanencia y se concentra en la estratégica intersección de la avenida Néstor Kirchner y la calle 25 de Mayo. Allí, delegados y trabajadores sostienen una guardia permanente las 24 horas del día. El reclamo cuenta además con el respaldo activo de las diversas organizaciones que componen el Frente Sindical local, cuyas acciones de visibilización comenzaron a replicarse de forma simultánea en distintos puntos del territorio santacruceño.

"El principal pedido es la convocatoria urgente a una mesa de negociación salarial. Es imperioso revisar los ingresos actuales ante la compleja situación económica que están atravesando las familias de los empleados estatales", remarcó el secretario gremial de ATE provincial, Gustavo Saldivia.

Los sindicatos exigen una urgente recomposición salarial y la apertura de paritarias. La escalada de la protesta responde a la falta de propuestas salariales, el rechazo a los descuentos aplicados por huelgas previas y el reclamo de mejoras urgentes en la infraestructura de hospitales y escuelas.

El dirigente gremial fue tajante respecto al futuro inmediato del conflicto en caso de no obtener una señal positiva por parte del Ejecutivo provincial. Según detalló el medio Patagonia Nexo, Saldivia advirtió que la falta de canales de diálogo podría derivar en medidas de fuerza más duras.

Desde la conducción del sindicato ratificaron que la permanencia en las afueras de la cartera económica se mantendrá firme hasta que el Gobierno formalice una fecha concreta para el inicio de las negociaciones, aclarando que el reclamo abarca y unifica a todos los sectores de la administración pública provincial.

Las autoridades de ATE cuestionaron la postura del Gobierno santacruceño, al que acusaron de "falta de atención" e insensibilidad frente a un contexto económico que calificaron como crítico para el poder adquisitivo de los trabajadores del sector público.

Docentes denuncian una situación "crítica" y la falta de convocatoria a paritarias

La crisis que viven los empleados estatales bajo la gestión del gobernador Vidal no es ajena a los docentes. “Se está discutiendo parar la provincia”, advirtió el secretario general de la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) sectorial Río Gallegos, Juan Manuel Valentín, al detallar que una medida de esa magnitud podría afectar áreas clave como educación, salud y administración pública.

Valentín sostuvo que la situación es “crítica” por la pérdida del poder adquisitivo y la falta de convocatoria a paritarias. “Los salarios no alcanzan y hay trabajadores que están perdiendo su empleo”, afirmó en declaraciones radiales. El reclamo docente se centra en la actualización salarial frente a la inflación. Según datos del INDEC, el índice de precios acumuló un 9,4% en el primer trimestre del año, un ritmo que amenaza con licuar aún más los ingresos. Desde ADOSAC advierten que, sin negociación paritaria, los sueldos podrían perder hasta la mitad de su poder de compra en 2026.

A la protesta docente se sumó ATE, que denunció despidos en el sector educativo y cuestionó la postura del Ejecutivo provincial. En particular, señalaron la cesantía de auxiliares y acusaron a las autoridades de sostener una política “represiva” frente a las manifestaciones. En abril pasado, el gremio denunció que dos dirigentes fueron detenidos ilegalmente en el marco de una protesta en el hall del Hospital Distrital.

Según detalló el medio De Gremiales, los sindicatos apuntaron contra la titular del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, por los despidos y la falta de diálogo. Desde ADOSAC sostienen que existe una política de ajuste que impacta tanto en docentes como en trabajadores auxiliares.