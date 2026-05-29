En qué momento de la Sudamericana pueden cruzarse River y Boca

Boca Juniors perdió ante Universidad Católica en La Bombonera y se despidió de la Copa Libertadores, pero igualmente jugará la Sudamericana en la que puede cruzarse con River Plate. Por supuesto, el "Xeneize" comenzará un nuevo camino en el certamen continental de segundo orden y lo hará desde 16avos, caso contrario del "Millonario" que lo hará en octavos de final. Con el sorteo realizado este viernes 29 de mayo por parte de la Conmebol, se definió en qué instancia se pueden ver las caras.

En qué instancia puede haber un Superclásico entre River y Boca en la Sudamericana

El elenco "Azul y Oro" que hoy dirige Claudio Úbeda primero deberá superar a O'Higgins de Chile para meterse en octavos de final. El duelo de ida tendrá lugar pocos días después de la final del Mundial 2026 (en la semana del lunes 20 de julio) y la vuelta una semana después, en donde les tocará definir en condición de visitante. Si avanza, el rival en octavos será Recoleta de Paraguay, que viene de vencer a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro en la fase de grupos y clasificar como líder del Grupo D dejando segundo a Santos de Brasil.

Por su parte, los comandados por Eduardo "Chacho" Coudet se enfrentarán con el ganador del duelo entre Independiente Santa Fe de Colombia y Caracas de Venezuela. De esta manera, los más grandes de Argentina se podrán ver las caras recién en las semifinales de la Sudamericana, de acuerdo a cómo quedó el cuadro del torneo. En cuanto al último antecedente entre ambos, fue casualmente en la misma instancia en la Copa Libertadores 2019 donde el ganador fue el "Millonario" tras imponerse 2 a 0 en la ida en el Monumental y caer de visitante por 1 a 0 en La Bombonera. Más tarde jugarían la final ante Flamengo y perderían 2 a 1 sobre el final en Perú.

River Plate y Boca Juniors se pueden ver las caras en la Copa Sudamericana 2026

Cómo quedaron los cruces de la Copa Sudamericana

Recoleta de Paraguay vs. Boca Juniors u O'Higgins de Chile.

u O'Higgins de Chile. San Pablo de Brasil vs. Gremio de Brasil o Bolívar de Bolivia.

River Plate vs. Independiente Santa Fe de Colombia o Caracas de Venezuela.

vs. Independiente Santa Fe de Colombia o Caracas de Venezuela. Olimpia de Paraguay vs. Independiente Medellín de Colombia o Vasco Da Gama de Brasil.

Atlético Mineiro de Brasil vs. Bragantino de Brasil o Sporting Cristal de Perú

Macará de Venezuela vs. Universidad Central de Venezuela o Santos de Brasil.

Montevideo City Torque vs. Nacional de Uruguay o Tigre.

Botafogo vs. Lanús o Cienciano de Perú.

Cuándo se juegan las instancias mano a mano de la Copa Sudamericana

16avos de final (ida): 21 al 23 de julio.

16avos de final (vuelta): 28 al 30 de julio.

Octavos de final (ida): 11 al 13 de agosto.

Octavos de final (vuelta): 18 al 20 de agosto.

Cuartos de final (ida): 8 al 10 de septiembre.

Cuartos de final (vuelta): 15 al 17 de septiembre.

Semifinales (ida): 13 y 14 de octubre.

Semifinales (vuelta): 20 y 21 de octubre.