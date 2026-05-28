Elena Roger, el director Ricardo Hornos y el arreglador Murci Buscayrol dialogaron con este medio sobre la obra Invasiones. (PH Carlos Furman)

La música de Charly García no se escucha, se habita; está impresa en el inconsciente colectivo de un país que aprendió a cantar sus propias tragedias y libertades a través de sus melodías. Esa omnipresencia cultural es el motor de Invasiones, un proyecto de teatro musical protagonizado por Elena Roger que viaja en el tiempo hasta 1806 para relatar la primera invasión inglesa en el Río de la Plata.

Lejos de ser una simple recopilación de éxitos, la obra propone una audaz ópera contemporánea construida íntegramente a través de mash-ups elaborados y entramados musicales del gran ídolo del rock argentino. La génesis de este cruce histórico y artístico nació de una revelación casi azarosa en la mente de su director, Ricardo Hornos.

Mientras investigaba la época, relata el director, dos estrofas de un tema no tan transitado de La Máquina de Hacer Pájaros encendieron la chispa: “Había una vez una casa con tres personas en una mesa. Una en inglés, otra hablaba en francés y la otra hablaba en caliente. En esa mesa dividieron el pastel y no dejaron nada sin comer”, relata la letra de Música de fondo para cualquier fiesta animada. De inmediato, Hornos visualizó a tres espías delineando el mapa del estuario del Plata para planificar la ocupación. "A partir de allí se disparó todo el resto del proyecto", confesó el director a El Destape, sobre el inicio del proceso creativo de un año y medio marcado por una relación dialéctica entre los hechos históricos y la discografía de García.

Una estructura de leitmotivs al servicio de la historia

Siguiendo la tradición de las grandes obras de Puccini o Verdi, e inspirado en la estructura de musicales modernos como Los Miserables, Hornos decidió estructurar la pieza mediante leitmotivs muy definidos que operan como la psicología oculta de los personajes. Por ejemplo, Desarma y sangra reaparece en cinco oportunidades con diferentes matices, y el bombo de Alicia en el país late de fondo de manera recurrente como el pulso del ensamble.

"Siento que la gente disfruta mucho de escuchar la música que lo acompañó durante décadas, que fue parte de su vida. Somos muy privilegiados de contar con esas melodías y esas letras increíbles. La gente quiere cantarlas todo el tiempo", reflexiona Elena Roger como protagonista de esta obra.

Lo interesante es cómo la poética de Charly resignificó la historia oficial; otra evidencia es el encaje perfecto de Cerca de la revolución para humanizar a una figura como Juan Martín de Pueyrredón, quien comandó las fuerzas locales con apenas 29 años y sufrió una dura derrota inicial. Hornos recuerda el impacto de unir la crisis del prócer con la frase “está solo y confundido a la vez”: "Ahí es donde se amalgama la obra de Charly con la necesidad narrativa, y queda una cosa que quizás conmueve, porque decís: parece que fue escrito para esto".

Incluso el líder de las fuerzas británicas, el General Beresford, camina bajo el pulso instrumental de Yendo de la cama al living, dándole una carga dramática única a su presencia en escena. "Fue maravilloso ver como frases enteras pueden coincidir con el pasado de este país", suma Roger.

Invasiones. (PH Carlos Furman)

La deconstrucción de un catálogo eterno

El verdadero desafío de la producción radicó en cómo amalgamar la historia con un repertorio que todo argentino lleva en la sangre. La selección no se limitó a los grandes himnos de estadio, sino que se sumergió en las texturas más complejas de Sui Generis, Serú Girán y las distintas etapas solistas. Hornos destaca que en este recorrido se llevó varias sorpresas, como descubrir que el periodo sinfónico de La Máquina contenía letras evocadoras y contundentes para la narrativa, incluyendo temas casi olvidados a nivel popular como Rock and Roll.

Para moldear este "gran licuado" de canciones, el director trabajó codo a codo con su colaborador habitual y arreglador musical, Murci Buscayrol. El proceso de carpintería musical se basó en maquetar la obra entera tocando, cantando y fusionando compases disímiles para que dialogaran entre sí.

Canciones como Bienvenidos al tren -en un pulso de 3x4- debieron mudar su rítmica para fundirse con el 4x4 de Rasguña las piedras en una de las escenas más tensas de la obra. "Al principio armamos las maquetas como covers, y después lo íbamos deconstruyendo todo y rearmando", explica Buscayrol y revela que incluso se dieron lujos lúdicos, como reemplazar el piano original del Rap de las Hormigas por el riff de Funky solo por el placer de la convergencia musical.

El sonido de Charly y la bendición del músico a la obra

En el plano estrictamente sonoro, la identidad musical de Invasiones se apoya con firmeza en el Charly de mediados de los años ochenta. La instrumentación está repleta de guiños y texturas reconocibles: las guitarras acústicas de Sui Generis, los moogs característicos de La Máquina de Hacer Pájaros y, de manera central, el sonido del piano CP-70, un sello indiscutido del García ochentero.

Sin embargo, para poder apropiarse creativamente de semejante patrimonio, era indispensable contar con el aval más importante. Ricardo Hornos le envió al mismísimo Charly García un adelanto con cuatro de los temas más modificados y ensamblados de la obra para obtener su aprobación. La respuesta del ídolo no tardó en llegar: otorgó su permiso firmado, está súper contento con las repercusiones y recientemente asistió a una de las funciones de Invasiones, en la que fue ovacionado.

Un espejo de la identidad argentina

El motivo por que la música de García funciona como el vehículo perfecto para contar el nacimiento de nuestra patria reside en su valor sociopolítico y emocional. "Está el dicho de que Charly es el cantante de la democracia argentina y yo recontra suscribo 100% a eso", afirma con pasión Buscayrol, sintetizando el espíritu que sobrevuela cada función en el teatro.

"La gente se vuelve loca del momento cero cuando la banda comienza a tocar la obertura con todas esas melodías amadas. Y quiere cantar todo el tiempo las canciones, pero pasa que no están enteras y algunas tienen modificaciones, entonces no es tan fácil seguirlas", cuenta Roger y así demuestra el fervor popular que despiertan las melodías de Charly. "En un futuro estoy segura que la gente aprenderá la obra y vendrá a cantarla con nosotros", sentenció.

Invasiones. (PH Carlos Furman)

Invasiones consigue demostrar que, ya sea frente a las crisis institucionales del siglo XX o ante las flotas inglesas en el siglo XIX, las canciones de Charly siguen operando como un refugio ineludible. En palabras del propio arreglador musical: "Uno va a buscar las canciones de Charly García y encuentra una compañía, encuentra esperanza, encuentra alguien que habló, que puso en palabras y música el amor que nosotros tenemos con esta tierra".