Disfrutar de las canciones de Charly en un ícono porteño: la propuesta del Palacio Barolo ideal para los melómanos

La música de Charly García será la protagonista en un inminente evento en el Palacio Barolo.

El histórico Palacio Barolo se prepara para recibir una nueva entrega de Panorama Barolo, un ciclo cultural que propone un diálogo entre la música y el patrimonio arquitectónico de la ciudad. Tras un primer encuentro dedicado a Soda Stereo y Gustavo Cerati, esta segunda edición -programada para el 16 de mayo- estará centrada en la figura de Charly García.

La experiencia tendrá lugar en la terraza del piso 13, un entorno que permite una escucha cercana y directa en un marco visual imponente. La banda Songtracks será la encargada de conducir el relato musical, con un repertorio que atravesará las distintas facetas creativas de García: desde la sensibilidad acústica de Sui Generis y la complejidad de Serú Girán hasta la vanguardia de su etapa solista.

Lejos de ser un simple ejercicio de nostalgia, el ciclo busca redescubrir composiciones emblemáticas como Los dinosaurios o Seminare a través de versiones íntimas. En este formato, la estructura del edificio no funciona solo como locación, sino como un componente activo que modifica la atmósfera del show.

Esta iniciativa responde a la demanda de un público interesado en propuestas que escapen a los circuitos tradicionales. En esta nueva fecha, la profundidad de la obra de Charly García se presenta como el vehículo ideal para consolidar un espacio donde la historia porteña y la identidad musical argentina se encuentran en un mismo escenario.

Charly García, joven.

La canción de Charly García que a Spinetta le hubiera gustado componer

Durante una entrevista en la década del 90, Luis Alberto Spinetta reflexionó sobre la producción de Charly García y señaló una obra específica que le hubiese gustado firmar como propia. Con su habitual reconocimiento hacia sus colegas, el "Flaco" manifestó una profunda estima por Viernes 3 AM, pieza que calificó como uno de los momentos más potentes y emotivos dentro del cancionero del rock argentino.

Para Spinetta, esta composición lograba alcanzar una cumbre creativa difícil de igualar. La canción, que integra el álbum La grasa de las capitales (1979) de Serú Girán, es considerada un hito de la discografía nacional por su densidad lírica y musical.

El origen de esta obra se remonta a una sesión de inspiración inmediata en el departamento que García habitaba en el barrio de San Telmo. Desde su lanzamiento, se consolidó como una de las creaciones más emblemáticas de su etapa junto a Serú Girán.